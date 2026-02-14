Λευτέρης Αυγενάκης:Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου και εκδήλωση «Η Γνώση είναι Δύναμη»

«Οι αληθινοί ήρωες δεν φορούν κάπες. Είναι τα παιδιά που, σε μια ηλικία που θα έπρεπε να είναι γεμάτη παιχνίδι και όνειρα, καλούνται να δώσουν μια σκληρή μάχη για τη ζωή τους. Είναι οι μικροί μαχητές που μας έχουν διδάσκουν τι σημαίνει δύναμη, υπομονή και αξιοπρέπεια.

Με το χαμόγελό τους μέσα στη δυσκολία και με το πείσμα τους απέναντι στην ασθένεια, μας θυμίζουν ότι η ελπίδα είναι πιο ισχυρή από τον φόβο.

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου είναι μια ημέρα βαθιάς συγκίνησης, αλλά και ουσιαστικής ευθύνης. Δεν αρκεί να αναγνωρίζουμε τον αγώνα των παιδιών αυτών. Οφείλουμε να ενισχύουμε έμπρακτα τη γνώση, την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τις δημόσιες δομές υγείας που στηρίζουν καθημερινά αυτή τη μάχη. Κάθε παιδί αξίζει πρόσβαση στην καλύτερη δυνατή φροντίδα και κάθε οικογένεια αξίζει στήριξη και ασφάλεια.

Με αυτό το μήνυμα πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης «Η Γνώση είναι Δύναμη». Οι προσωπικές μαρτυρίες παιδιών που νόσησαν, καθώς και των γονέων και φίλων τους, ανέδειξαν με ειλικρίνεια τη διαδρομή της θεραπείας και της αποθεραπείας. Παράλληλα, οι δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας και η προσπάθεια διεύρυνσης της δεξαμενής δοτών μυελού των οστών στέλνουν ένα καθαρό μήνυμα αλληλεγγύης και ενεργού συμμετοχής.

Θερμά συγχαρητήρια στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, στην Κλινική Αιματολογίας–Ογκολογίας Παίδων του Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ) και στον Εθελοντικό Σύλλογο Η Παρέα της Αγάπης για τη διαρκή και ουσιαστική προσφορά τους.

Στεκόμαστε δίπλα στους μικρούς ήρωες με σεβασμό και αποφασιστικότητα.

Γιατί ο αγώνας τους είναι αγώνας ζωής.

Και η δύναμή τους, φάρος για όλους μας».