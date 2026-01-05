ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Μήνυμα Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη για τα Θεοφάνια

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

To μήνυμα του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη για την εορτή των Θεοφανίων.
Στο μήνυμά του ο Δήμαρχος αναφέρει τα εξής:

«Η εορτή των Θεοφανίων αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή πνευματικής ανανέωσης και ελπίδας. Είναι ημέρα που μας υπενθυμίζει την αξία της πίστης, της ενότητας και της αλληλεγγύης, στοιχεία που καθοδηγούν την πορεία της κοινωνίας μας και ενισχύουν τους δεσμούς που μας συνδέουν ως κοινότητα.

Σε μια εποχή που απαιτεί συλλογική προσπάθεια και αλληλοστήριξη, το μήνυμα των Θεοφανίων μάς καλεί να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον, να καλλιεργήσουμε την εμπιστοσύνη, την καλοσύνη και την αισιοδοξία. Ο Δήμος Χερσονήσου παραμένει σταθερά προσηλωμένος στις αξίες της συνοχής και της συνεργασίας, στηρίζοντας κάθε πρωτοβουλία που ενδυναμώνει το κοινωνικό μας σύνολο και προάγει το κοινό καλό.

Τα Θεοφάνια αποτελούν μια ευκαιρία να κοιτάξουμε μπροστά με αγάπη και δύναμη, να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας και να ανανεώσουμε την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Εύχομαι σε όλους υγεία, χαρά και προκοπή, με φως και αισιοδοξία στις καρδιές μας».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Επιστολή Καλοκαιρινού σε Λιβάνιο για τη διατήρηση...

0
Η απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών Την διατήρηση των Σχολικών Επιτροπών,...

Επίσκεψη του προέδρου και στελεχών της ΔΕΕΠ(ΝΟΔΕ)...

0
Ευχές για τη νέα χρονιά είχαν την ευκαιρία να...

Επιστολή Καλοκαιρινού σε Λιβάνιο για τη διατήρηση...

0
Η απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών Την διατήρηση των Σχολικών Επιτροπών,...

Επίσκεψη του προέδρου και στελεχών της ΔΕΕΠ(ΝΟΔΕ)...

0
Ευχές για τη νέα χρονιά είχαν την ευκαιρία να...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Χανιά: Οδηγούσε μεθυσμένη ηλεκτρικό ποδήλατο και συνελήφθη – Της επιβλήθηκε πρόστιμο 1.200 ευρώ
Επόμενο άρθρο
Παγκρήτια Επιτροπή ενάντια στις Βάσεις : Καταγγελία για την επίθεση στη Βενεζουέλα
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST