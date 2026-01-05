Παγκρήτια Επιτροπή ενάντια στις Βάσεις : Καταγγελία για την επίθεση στη Βενεζουέλα

Η Παγκρήτια Επιτροπή ενάντια στις Βάσεις και την εμπλοκή καλεί τους φορείς και το λαό της Κρήτης να αποδοκιμάσουν με κάθε τρόπο:

► τη γκανγκστερική επέμβαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα που ξεδιάντροπα δηλώνουν πως θα «τρέξουν» τη διοίκησή της, ως δύναμη κατοχής!

► τη δήλωση ντροπής της ελληνικής κυβέρνησης για υποστήριξη της επέμβασης, ενώ δήθεν υποστηρίζει υποκριτικά το «διεθνές δίκαιο» και δήθεν ενοχλείται από την επέμβαση της Τουρκίας στην Κύπρο και την επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία!

► τη συνέχιση παραμονής των βάσεων ΗΠΑ και ΝΑΤΟ στη χώρα μας, με πρώτη τη βάση της Σούδας.

Δεν υπερασπιζόμαστε το καθεστώς Μαδούρο. Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα του λαού της Βενεζουέλας, του ελληνικού λαού, κάθε λαού, να επιλέγει το πώς θα διοικείται χωρίς ξένες επεμβάσεις και χωρίς ξένη στρατιωτική παρουσία.

Οι ιμπεριαλιστές κάθε εθνικότητας είναι αδίστακτοι! Για «δίκαιο» αναγνωρίζουν μόνο το συμφέρον τους, οδηγούν τους λαούς σε φτώχεια και πολεμικές σφαγές, με τη δύναμη των όπλων επιβάλλουν αλλαγές συνόρων. Η επέμβαση έχει στόχο τον ενεργειακό πλούτο της Βενεζουέλας και την “ευθυγράμμιση” της χώρας και της περιοχής γενικότερα με τα συμφέροντα των ΗΠΑ και των συμμάχων τους ενάντια σε αυτά των ανταγωνιστών Ρωσίας και Κίνας.

Η Βενεζουέλα δεν έχει σήμερα ξένες στρατιωτικές βάσεις. Μόνο κάποιες τεχνικές και στρατιωτικές «συμφωνίες» με τους ιμπεριαλιστές της Ρωσίας και της Κίνας. Αντιλαμβανόμαστε, σε μια Ελλάδα γεμάτη βάσεις και μια κυβέρνηση σημαιοφόρο στις πολεμικές προετοιμασίες ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, τι θα σχέδια θα επεξεργαστούν ενάντια στον λαό μας όταν θελήσει να πει ΟΧΙ στο ενδεχόμενο να βρεθεί στο κέντρο μιας ιμπεριαλιστικής πολεμικής σύγκρουσης, με επιθέσεις και αντίποινα;

Μήπως θα βγουν για περίπατο και κατοχή οι «ειδικές δυνάμεις» των ΗΠΑ, ενάντια στον «εχθρό λαό», όπως κάνουν τώρα βόλτα στα Χανιά;

Οι εξελίξεις πρέπει να σημάνουν συναγερμό !

– Κάτω τα χέρια από τη Βενεζουέλα!

– Ντροπή στην ελληνική κυβέρνηση – συνεταίρο δολοφόνων!

– Να κλείσει τώρα η βάση της Σούδας και όλες οι βάσεις των ΗΠΑ -ΝΑΤΟ στη χώρα μας!