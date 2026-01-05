Δήλωση Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου Π.Ε.Δ. Κρήτης Γιώργη Χ. Μαρινάκη για την απώλεια του Μανόλη Παντινάκη

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης και Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Κρήτης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης, μετά την αναγγελία της απώλειας του δημοσιογράφου και ιστορικού ερευνητή Μανόλη Παντινάκη, προέβη στην εξής δήλωση:

«Η αιφνίδια απώλεια του Μανόλη Παντινάκη, εξαίρετου δημοσιογράφου, ερευνητή, συγγραφέα και ανθρώπου με σπάνιο ήθος, προκάλεσε σε όλους μας βαθιά θλίψη.

Υπηρέτησε επί δεκαετίες τη δημοσιογραφία με εντιμότητα, χαρακτηριστική συνέπεια και αίσθημα ευθύνης, παραμένοντας αταλάντευτα προσηλωμένος στην αλήθεια.

Ο λόγος του, πάντα τεκμηριωμένος, λιτός και ουσιαστικός, χωρίς θορύβους και σκοπιμότητες, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τύπο αλλά και στην ιστορική έρευνα.

Κατάφερε να ανασύρει σημαντικά ιστορικά στοιχεία για την Κρήτη με τεκμηριωμένες πηγές, πρωτογενές υλικό και αρχεία που έφερε στο φως με την ερευνητική ικανότητα που τον διέκρινε.

Ο Μανόλης Παντινάκης αφήνει πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη ήθους, προσφοράς και αλήθειας, που θα παραμείνει ζωντανή.

Συναισθανόμενοι την οδύνη που βιώνει η οικογένεια του, απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια μας στους οικείους του.

Καλό του ταξίδι στην αιωνιότητα».