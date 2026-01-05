ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Τραγωδία στη Χερσόνησο: Νεκρός ο 34χρονος από φωτιά σε κουζίνα σπιτιού στην Ανώπολη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τραγωδία σημειώθηκε παραμονή των Θεοφανίων στον Δήμο Χερσονήσου, όταν 34χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του από φωτιά σε κουζίνα σε κατοικία στην Ανώπολη
Τραγωδία εκτυλίχθηκε παραμονή του εορτασμού των Θεοφανίων στον Δήμο Χερσονήσου, όπου ένας 34χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του.

Αν και αρχικά υπήρχαν πληροφορίες, ότι έγινε έκρηξη, όπου ο 34χρονος έχασε τη ζωή του, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του Neakriti.gr, ο άτυχος άνδρας πατέρας δύο παιδιών, πέθανε μετά από φωτιά στην κουζίνα του σπιτιού του.

Το περιστατικό σημειώθηκε εντός του οικισμού και προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των Αρχών. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον άτυχο άνδρα ήταν ήδη αργά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 34χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια της έκρηξης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο συμβάν.https://www.neakriti.gr/

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Επιστολή Καλοκαιρινού σε Λιβάνιο για τη διατήρηση...

0
Η απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών Την διατήρηση των Σχολικών Επιτροπών,...

Επίσκεψη του προέδρου και στελεχών της ΔΕΕΠ(ΝΟΔΕ)...

0
Ευχές για τη νέα χρονιά είχαν την ευκαιρία να...

Επιστολή Καλοκαιρινού σε Λιβάνιο για τη διατήρηση...

0
Η απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών Την διατήρηση των Σχολικών Επιτροπών,...

Επίσκεψη του προέδρου και στελεχών της ΔΕΕΠ(ΝΟΔΕ)...

0
Ευχές για τη νέα χρονιά είχαν την ευκαιρία να...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήλωση Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου Π.Ε.Δ. Κρήτης Γιώργη Χ. Μαρινάκη για την απώλεια του Μανόλη Παντινάκη
Επόμενο άρθρο
Χανιά : Κοπή πίτας Πολιτικού Γραφείου της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST