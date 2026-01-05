Τραγωδία στη Χερσόνησο: Νεκρός ο 34χρονος από φωτιά σε κουζίνα σπιτιού στην Ανώπολη

Τραγωδία σημειώθηκε παραμονή των Θεοφανίων στον Δήμο Χερσονήσου, όταν 34χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του από φωτιά σε κουζίνα σε κατοικία στην Ανώπολη

Τραγωδία εκτυλίχθηκε παραμονή του εορτασμού των Θεοφανίων στον Δήμο Χερσονήσου, όπου ένας 34χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του.

Αν και αρχικά υπήρχαν πληροφορίες, ότι έγινε έκρηξη, όπου ο 34χρονος έχασε τη ζωή του, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του Neakriti.gr, ο άτυχος άνδρας πατέρας δύο παιδιών, πέθανε μετά από φωτιά στην κουζίνα του σπιτιού του.

Το περιστατικό σημειώθηκε εντός του οικισμού και προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των Αρχών. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον άτυχο άνδρα ήταν ήδη αργά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 34χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια της έκρηξης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο συμβάν.