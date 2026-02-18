Ηράκλειο:Οι αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

Στη λήψη αποφάσεων για ζητήματα που αφορούν έργα υποδομής, προμήθειες, οικονομική διαχείριση και λειτουργικές ανάγκες του Δήμου, προχώρησε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Χερσονήσου.

Στα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε η μη άσκηση έφεσης για δύο υποθέσεις, σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις της Νομικής Υπηρεσίας.

Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Επιτροπή:

• Εξέφρασε τις απόψεις της επί της Π.Π.Π.Α. για τη μελέτη «Βελτίωση οδού Συνοικισμού Άνω Βάθεια – Καινούριου Χωριού – Γάλυπε», οι οποίες θα διαβιβαστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η μελέτη αφορά σημαντική αναβάθμιση της οδικής σύνδεσης και της ασφάλειας στην περιοχή.

• Δεν παρείχε σύμφωνη γνώμη, ομόφωνα, για τη χωροθέτηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης στις οδούς 25ης Μαρτίου και Βιτσέντζου Κορνάρου στα Μάλια.

• Ενέκρινε τον 1ο ΑΠΕ της κύριας σύμβασης και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «Ανάπλαση στην περιοχή Ψαρόλακος Σταλίδας», που αφορά την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της εικόνας της περιοχής.

• Ενέκρινε το 2ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων», ενισχύοντας τον στόλο των υπηρεσιών του Δήμου.

• Ενέκρινε το 2ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «προμήθεια εξοπλισμού πρόσβασης ΑμεΑ σε παραλίες». Η απόφαση αφορά την εγκατάσταση σύγχρονων υποδομών που επιτρέπουν την αυτόνομη και ασφαλή πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στις παραλίες του Δήμου, ενισχύοντας την προσβασιμότητα και την ισότιμη συμμετοχή.

• Ενέκρινε την έκθεση πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου 2025.

• Ενέκρινε την παράταση της σύμβασης για την προμήθεια τροφίμων.

• Ενέκρινε κατεπείγουσα μετακίνηση του Δημάρχου.

• Ενέκρινε, ως είχε εισηγηθεί, τον καθορισμό ειδικοτήτων για προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ για το 2026, καθώς και τον καθορισμό ειδικοτήτων για συμβάσεις μίσθωσης έργου.

• Ενέκρινε την αποδοχή της 1ης Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χερσονήσου» στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021–2027».