«Λαϊκή Συσπείρωση Πλατανιά» : Αίτημα για προτομή του Θ .Καλαφατάκη στο Πλατανιά

Προς:

Δήμαρχο Πλατανιά

Γιάννη Μαλανδράκη

Δημοτικούς συμβούλους Πλατανιά

Κύριε Δήμαρχε

Ο Πλατανιάς δεν είναι απλώς ένας τόπος με ιστορία· είναι ένας τόπος που γέννησε ανθρώπους οι οποίοι σφράγισαν με τη ζωή και τη θυσία τους την πορεία της πατρίδας. Ένας από αυτούς είναι ο Θρασύβουλος Καλαφατάκης, γιος του Γρηγόρη και της Πελαγίας, γεννημένος το 1904, που εκτελέστηκε σε ηλικία μόλις 40 ετών, την Πρωτομαγιά του 1944, μαζί με ακόμη 199 Κομμουνιστές στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Τα συγκλονιστικά φωτογραφικά ντοκουμέντα που ήρθαν πρόσφατα στο φως, από τις τελευταίες στιγμές των μελλοθανάτων πριν την εκτέλεσή τους, φέρονται να απεικονίζουν και τον Θρασύβουλο Καλαφατάκη να βαδίζει αγέρωχος προς τον θάνατο. Πρόκειται για τεκμήρια ανεκτίμητης ιστορικής αξίας, που υπενθυμίζουν όχι μόνο τη βαρβαρότητα της ναζιστικής κατοχής αλλά και το μέγεθος της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα.

Ο Καλαφατάκης δεν ήταν μια αφηρημένη μορφή της Ιστορίας. Ήταν άνθρωπος της γης, οικογενειάρχης, σύζυγος της Αικατερίνης Χάλη και πατέρας δύο κοριτσιών, της Μαρίας και της Ιφιγένειας. Από τα μαθητικά του χρόνια διακρίθηκε για την επιμέλεια και την καθαρή πολιτική του σκέψη.

Οργανώθηκε στο ΚΚΕ, υπήρξε δραστήριο μέλος του προοδευτικού κινήματος, αρνήθηκε να υπογράψει δήλωση αποκήρυξης παρά τις πιέσεις και τις απειλές, συνελήφθη, φυλακίστηκε, πέρασε από τις φυλακές Χανίων, Αβέρωφ, Ακροναυπλίας και Χαϊδαρίου και τελικά οδηγήθηκε στην εκτέλεση.

Η διαδρομή του αποτυπώνει τη μοίρα μιας ολόκληρης γενιάς που αντιστάθηκε στη δικτατορία του Μεταξά και αργότερα στη ναζιστική κατοχή, πληρώνοντας με την ελευθερία και τη ζωή της.

Η μνήμη του τιμάται ήδη με τιμητική πλάκα στο σπίτι του στον Πλατανιά, ενώ ο Δήμος Χανίων έχει δώσει το όνομά του σε οδό στην περιοχή του Αγίου Λουκά. Ωστόσο, ο τόπος που τον γέννησε, η Δημοτική Κοινότητα Πλατανιά, θα μπορούσε, με πρωτοβουλία του Δήμου, να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα.

Κύριε Δήμαρχε

Με σεβασμό στην ιστορική μνήμη, σας υποβάλλουμε πρόταση για τη δημιουργία προτομής του Θρασύβουλου Καλαφατάκη και την τοποθέτησή της στη Δημοτική Κοινότητα Πλατανιά, σε χώρο που θα αναδεικνύει τη σημασία της θυσίας του( κεντρική πλατεία ). Μια τέτοια πρωτοβουλία δεν θα αποτελέσει απλώς φόρο τιμής σε έναν αγωνιστή.

Θα αποτελέσει πράξη ιστορικής δικαιοσύνης, παιδευτική παρακαταθήκη για τη νεολαία και διαρκή υπενθύμιση ότι ο Πλατανιάς έχει συμβάλει με το αίμα των παιδιών του στους αγώνες για ελευθερία και αξιοπρέπεια.

Έχουμε τη δύναμη να μετατρέπει τη μνήμη σε ζωντανό σημείο αναφοράς. Μια προτομή του Θρασύβουλου Καλαφατάκη στον Πλατανιά θα είναι ένα τέτοιο σημείο: ένα διακριτό, ορατό και διαρκές σύμβολο ιστορικής συνέχειας και συλλογικής ευθύνης απέναντι στο παρελθόν.

Για τη «Λαϊκή Συσπείρωση Πλατανιά»

Ανθούσης Δημήτρης

Ακρωτηριανάκης Αντώνης