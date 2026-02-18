Χανιά:Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας! Να γίνουν τώρα όλες οι απαραίτητες εργασίες επισκευής και συντήρησης των εστιών! – Καταγγελία του Φοιτητικού Συλλόγου Εστιών

Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας!

Να γίνουν τώρα όλες οι απαραίτητες εργασίες επισκευής και συντήρησης των εστιών!

Στο ίδιο έργο θεατές! Με τα πρώτα ακραία καιρικά φαινόμενα στα Χανιά παραλίγο να έχουμε νέα «Τέμπη» κυριολεκτικά μέσα στα σπίτια μας!

Μεταλλικό στέγαστρο, λόγω του ανέμου, ξεκόλησε από τη θέση του και από τύχη δεν ήρθε στο κεφάλι φοιτήτριας επέστρεφε σπίτι της στο παλιό συγκρότημα των εστιών! Αυτό είναι το «σύγχρονο», Ευρωπαϊκό και «επιχειρηματικό» πανεπιστήμιο που υμνεί η κυβέρνηση, πρυτανεία του ιδρύματος και η ΔΑΠ.

Την στιγμή που ανακοινώνουν με περηφάνεια πως «λύνουν το ζήτημα της φοιτητικής στέγης» φτιάχνοντας νέες εστίες με ενοίκια, η Α’ Φάση εστιών χτισμένη το μακρινό 1993, δηλαδή πριν 33 χρόνια δεν έχει συντηρηθεί ποτέ εξωτερικά! Πρόκειται μάλιστα για ζήτημα που επανηλλειμένα έχει θέσει ο φοιτητικός σύλλογος,

ειδικά για τα παλιά ασυντήρητα κτήρια, που έχουν και ιδιόμορφη αρχιτεκτονική με μεταλλικές κατασκευές που χρειάζονται επισκευές. Υπενθυμίζουμε, πως δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από το περιστατικό με την κεραία του ραδίου που έπεσε μέσα στη λέσχη, ενώ μόλις πέρυσι ήταν που σε αίθουσα του ΜΠΔ πήρε φωτιά κλιματιστικό κατά τη διάρκεια μαθήματος!

Για μία ακόμα φορά ότι οι ανάγκες μας, η ασφάλεια και η ζωή μας θεωρούνται «κόστος»! Εδώ και τόσα χρόνια δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική εργασία επισκευής ενώ ταυτόχρονα, μόνο φέτος η κυβέρνηση, το υπουργείο παιδείας και η διοίκηση του Πολυτεχνείου με πολλά εκατομμύρια ευρώ από το «υπερταμείο», αξιοποιούν την περιουσία του Πολυτεχνείου ώστε να κάνουν κυριολεκτικά μπίζνες πάνω στα δικαίωμα των φοιτητών με δημιουργία Rbnb-εστιών και να ενισχύσουν τα κέρδη από την επιχειρηματική λειτουργία στο Πολυτεχνείο!

Είναι απαράδεκτο εν έτη 2026, την εποχή της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου, του ΑΙ να φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Τι περιμένει η πρυτανεία και η κυβέρνηση να έχουμε νεκρούς φοιτητές ή εργαζόμενους για να συντηρηθούν όπως πρέπει οι παλιές εστίες, το συγκρότημα του ΜΠΔ, του ΜΗΧΟΠ, τα σχεδιαστήρια της αρχιτεκτονικής ή όποιο άλλο κτήριο χρειάζεται;

Εμείς δε θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια, όταν τα νέα Τέμπη, καραδοκούν! Ούτε θα αποδώσουμε τα μεμονωμένα περιστατικά στα «ακραία καιρικά φαινόμενα» για να βγάλουμε λάδι την πολιτική της εμπορευματοποίησης και υποβάθμισης της φοιτητικής μέριμνας.

Διεκδικούμε:

• Να προχωρήσουν ΤΩΡΑ οι διαδικασίες αποκατάστασης των ζημιών, όλες οι διαδικασίες συντήρησης και επισκευής που διασφαλίζουν την ασφάλεια των φοιτητών!

• Τα λεφτά από το «υπερταμείο» να αξιοποιηθούν στην παραπάνω κατεύθυνση και στην ανέγερση νέων εστιών στην ευθύνη του κράτους, αποκλειστικά δωρεάν, χωρίς καμία σκέψη για ενοίκιο.

Καλούμε όλες και όλους:

• Να δώσουν το παρόν στην κινητοποίηση στην πρυτανεία την Παρασκευή 19/2, στις 12:00

• Να συμμετέχουν μαζικά στη μαθητική, φοιτητική πορεία στις 26 Φλεβάρη στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς στις 10:00. Στο παλλαϊκό συλλαλητήριο στις 28 Φλεβάρη στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς στις 11:00, 3 χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη!