Ηράκλειο:Πέντε νέες παραγωγές τον Μάρτιο στο διαδικτυακό κανάλι πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου – Heraklion Arts and Culture!

Παραδοσιακή αλλά και σύγχρονη μουσική, θέατρο και ντοκιμαντέρ περιλαμβάνουν οι πέντε πρεμιέρες που θα παρουσιάσει τον Μάρτιο το διαδικτυακό κανάλι πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου – Heraklion Arts and Culture.

Αναλυτικά το πρόγραμμα προβολών:

 Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022 στις 21:15

The Swingin’ Cats – “The New Classics”

Οι “The Swingin’ Cats” έρχονται στο κανάλι πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου με ένα χορευτικό πρόγραμμα που ζωντανεύει μια μεγάλη γκάμα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου σε κινηματογραφικό σκηνικό με κέφι και ενέργεια που θα μας κάνει να περάσουμε αξέχαστα!

Μουσική Παραγωγή: Ζώνη θέασης «Φώτα, Αυλαία, Πάμε»

Δείτε την On line πρεμιέρα εδώ: https://youtu.be/E2p2jpdgjkw

 Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022 στις 21:15

Η Φυλλάδα του Γαδάρου

Η «Φυλλάδα του Γαδάρου» είναι ένα ομοιοκατάληκτο σατιρικό ποίημα, που αναφέρεται στις περιπέτειες ενός γαϊδάρου, τον οποίο προσπαθούν να ρίξουν στην παγίδα τους μια αλεπού κι ένας λύκος. Από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του κειμένου αυτού είναι ότι πρόκειται για ένα από τα ελάχιστα μη θρησκευτικά έργα της κρητικής λογοτεχνίας, που έφτασε μέχρι τα τυπογραφεία της Βενετίας και είχε μεγάλη διάδοση ως έντυπο.

Θεατρικό Αναλόγιο: Ζώνη θέασης «Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική»

Δείτε την On line πρεμιέρα εδώ: https://youtu.be/U0e0oIxIbxo

 Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 στις 21:15

Μιχάλης Σταυρακάκης – Σχήμα Δίς Τροπον «Στου κύκλου τα γυρίσματα»

Το “Σχήμα ΔίςΤροπον” στη μουσική παράσταση “Στου κύκλου τα γυρίσματα…”, μέσα από μουσικές και τραγούδια κυρίως δικών του δημιουργιών, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Ελλάδας και της μεσογείου, προσπαθεί να περιγράψει τον κύκλο και το νόημα της ζωής, από τη γέννηση μέχρι το θάνατο.

Μουσική Παραγωγή: Ζώνη θέασης «Φώτα, Αυλαία, Πάμε»

Δείτε την On line πρεμιέρα εδώ: https://youtu.be/2LM_2zNh8vw

 Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022 στις 21:15

“The Soul of Epirus” Πετρολούκας Χαλκιάς – Βασίλης Κώστας

H μουσική της Ηπείρου είναι ένας πολιτιστικός θησαυρός ανυπολόγιστης αξίας για την Ελλάδα. Η συγκεκριμένη μουσική παράδοση έχει χαρακτηριστεί ως ” The World’s Most Beguiling Folk Music” από τους New York Times. Σε αυτή την παράσταση, όπως και στον ομώνυμο δίσκο, το επίκεντρο είναι ένας καινούριος, εντυπωσιακός διάλογος μεταξύ του κλαρίνου και του λαούτου μέσα από τον οποίο μεταφράζεται αυτή η μουσική βασισμένη στη συνομιλία των δύο μουσικών οργάνων.

Μουσική Παραγωγή: Ζώνη θέασης «Φώτα, Αυλαία, Πάμε»

Δείτε την On line πρεμιέρα εδώ: https://youtu.be/S96Ohfkj1vs

 Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 στις 21:15

Πάπυροι και Περγαμηνές

Διαδικτυακή ξενάγηση στο εργαστήριο συντήρησης παλαιτύπων, της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, για να παρακολουθήσομε βήμα – βήμα την εξέλιξη μιας εργασίας, που απαιτεί ειδικές γνώσεις, κόπο υπομονή και επιμονή. Ο Ιωάννης Σπανός (Υπεύθυνος εργαστηρίου, συντηρητής Αρχαιοτήτων και έργων τέχνης) θα μας μυήσει στα μυστικά μιας τέχνης, που όσο περνάνε τα χρόνια, γίνεται ολοένα και περισσότερο απαραίτητη, σε όλες τις αξιόλογες βιβλιοθήκες του κόσμου. Για το έργο της συντήρησης μιλάνε οι Αριστέα Τ. Πλεύρη (Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Εθελοντισμού και μνημείων), Δημήτρης Χ. Σάββας (Προϊστάμενος της Β.Δ.Β.) και Στεφανία Τερζάκη (Υπεύθυνη εκδοτικού προγράμματος της Β.Δ.Β.).

*Η παραγωγή είναι διαθέσιμη με Ελληνικούς και Αγγλικούς υπότιτλους.

Ξενάγηση: Ζώνη θέασης «Οι θησαυροί της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης»

Δείτε την On line πρεμιέρα εδώ: https://youtu.be/F1fEh4S73_k

