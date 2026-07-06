Ηράκλειο:Φεστιβάλ Τεχνών και Αθλημάτων «Σιδώνια 2026»

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαμίου – Σιδωνίας και ο Αθλητικός Ναυτικός Όμιλος Καλαμίου διοργανώνουν για 31η χρονιά στην παραλία της Ψαρής Φοράδας το Φεστιβάλ Τεχνών και Αθλημάτων «Σιδώνια 2026», σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Βιάννου.

Το Φεστιβάλ θα διεξαχθεί από τις 16 Ιουλίου έως τις 21 Αυγούστου με ένα πλούσιο πρόγραμμα αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ειδικότερα οι πολιτιστικές δράσεις περιλαμβάνουν βραδιές κινηματογράφου, θεατρικές παραστάσεις για ενήλικες και παιδιά, βιωματικά εργαστήρια καθώς και παραδοσιακά γλέντια με κρητική μουσική.

Οι αθλητικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν τουρνουά ομαδικών και ατομικών αθλημάτων με δωρεάν συμμετοχή για όλους τους συμμετέχοντες. Επιπλέον, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ διεξάγεται και μία εκδήλωση με κοινωνικό πρόσημο που αφορά τη δράση εθελοντικής αιμοδοσίας από την κινητή μονάδα αιμοληψίας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Βασικός στόχος του Φεστιβάλ είναι η προαγωγή του λαϊκού και ερασιτεχνικού αθλητισμού, η διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου, καθώς και η πολιτιστική και αθλητική αναβάθμιση μιας απομακρυσμένης περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Μέσα από ένα πρόγραμμα ανοιχτό σε όλες τις ηλικίες, επιδιώκεται η δημιουργική συνάντηση κατοίκων και επισκεπτών μέσα σε ένα πλαίσιο συμμετοχής, ευγενούς άμιλλας και δημιουργικής έκφρασης, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τους δεσμούς της τοπικής κοινωνίας.

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, οι εκδηλώσεις «Σιδώνια» αποτελούν έναν σταθερό θεσμό για τον νότο της Κρήτης, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και σε απομακρυσμένα μέρη μπορούν να αναπτύσσονται πολιτιστικές και αθλητικές πρωτοβουλίες με σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα. Παράλληλα, ενισχύεται και η εξωστρέφεια της περιοχής, καθώς προβάλλεται ο φυσικός της πλούτος, η πολιτιστική της παράδοση και τη φιλοξενία των κατοίκων της.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαμίου – Σιδωνίας και ο Αθλητικός Ναυτικός Όμιλος Καλαμίου αποτελούν διαχρονικά βασικούς πυλώνες κοινωνικής συνοχής και προσφοράς για την τοπική κοινωνία.

Με τη συνεχή δράση τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, την αρωγή των εθελοντών και τη συνεργασία με τους τοπικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, συμβάλλουν στη διατήρηση της ζωντάνιας του τόπου, προσφέροντας ευκαιρίες δημιουργικής απασχόλησης, πολιτιστικής έκφρασης και αθλητικής δραστηριότητας σε μικρούς και μεγάλους.

Η παρουσία και η συμμετοχή τους αποτελούν την καλύτερη επιβεβαίωση ότι ο αθλητισμός και ο πολιτισμός μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλοί συνεργασίας και ανάπτυξης για το μέλλον της περιοχής.

Ταυτόχρονα οι δύο φορείς προσκαλούν κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Τεχνών και Αθλημάτων «Σιδώνια 2026» και να γίνει μέρος μιας γιορτής που εδώ και 31 χρόνια ενώνει ανθρώπους, αναδεικνύει τον τόπο και θέτει ως παρακαταθήκη για το μέλλον τις αξίες της συμμετοχής, της δημιουργίας και της συλλογικότητας.