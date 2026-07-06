Ο Δήμος Ρεθύμνης συμμετείχε στη 6η Συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου ProLIGHTmed

Ο Δήμος Ρεθύμνης, ως συνεργαζόμενος εταίρος του ευρωπαϊκού έργου ProLIGHTmed, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Euro-MED, συμμετείχε στη συνάντηση των εταίρων του έργου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο.

Η συνάντηση αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών γύρω από τη μετάβαση των πόλεων σε πιο αποδοτικά, έξυπνα και περιβαλλοντικά φιλικά συστήματα φωτισμού.

Στο πλαίσιο των εργασιών παρουσιάσθηκαν η πρόοδος του έργου, οι μεθοδολογίες αξιολόγησης, καθώς και οι δυνατότητες αξιοποίησης καινοτόμων εργαλείων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της λειτουργικότητας των αστικών υποδομών.

Εκ μέρους του Δήμου Ρεθύμνης, ο Βασίλης Μυριοκεφαλιτάκης και ο Γιώργος Πετρουλάκης παρουσίασαν την εμπειρία από την αναβάθμιση και τη διαχείριση του δημοτικού οδοφωτισμού, δίνοντας έμφαση στο σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης που εφαρμόζεται, καθώς και στα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση του λειτουργικού κόστους ενώ παράλληλα βελτιώνεται η ποιότητα φωτισμού του δημόσιου χώρου.

Η παρουσίαση του Δήμου Ρεθύμνης ανέδειξε την προσπάθεια που καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών οδοφωτισμού, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου, λειτουργικού και ασφαλούς αστικού περιβάλλοντος.

Η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών φωτισμού και ψηφιακών εργαλείων διαχείρισης ενισχύει τη δυνατότητα του Δήμου να παρακολουθεί, να αξιολογεί και να βελτιώνει την απόδοση του δικτύου του, συμβάλλοντας παράλληλα στους ευρύτερους στόχους της πράσινης μετάβασης.

Η συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνης στο έργο ProLIGHTmed επιβεβαιώνει τη σταθερή του δέσμευση για την διερεύνηση και υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων, που θα συνεισφέρουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Μέσα από τη συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς και εταίρους, ο Δήμος αξιοποιεί τεχνογνωσία και καλές πρακτικές που μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω τον σχεδιασμό και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Δήμου.

Η φιλοξενία της συνάντησης στο Ρέθυμνο αποτέλεσε, επίσης, μια ευκαιρία προβολής της πόλης ως τόπου που επενδύει στη βιωσιμότητα, την καινοτομία και τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο αφορά τη μετάβαση των πόλεων σε πιο αποδοτικά, έξυπνα και περιβαλλοντικά φιλικά συστήματα φωτισμού, μέσα από την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων.

Στο εταιρικό σχήμα του έργου συμμετέχουν φορείς από διαφορετικές χώρες της περιοχής Euro-MED, με επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Tuzi του Μαυροβουνίου. Συγκεκριμένα, συμμετέχουν η Energy and Environment Agency of Arrábida – ENA από την Πορτογαλία, η Ένωση Τοπικών Αρχών της Βουλγαρικής Μαύρης Θάλασσας, ο Δήμος Lezhë από την Αλβανία, ο Δήμος Πέγειας από την Κύπρο, η Πόλη Kaštela από την Κροατία, το National Energy Technological Cluster – DiTNE από την Ιταλία και το Renewable and Sustainable Energy Lab του Πολυτεχνείου Κρήτης από την Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του έργου https://prolightmed.interreg-euro-med.eu/