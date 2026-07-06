Δήμος Χανίων:Παράταση προθεσμίας επανυποβολής δικαιολογητικών για εγγραφές στους Δημοτικούς Βρεφικούς και Παιδικούς Σταθμούς

Η Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Χανίων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους που έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής στους Δημοτικούς Βρεφικούς, Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και έχουν λάβει σχετικό ενημερωτικό email για επανυποβολή δικαιολογητικών, ότι έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έως και την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026, στις 24:00.

Η επανυποβολή αφορά αποκλειστικά τα δικαιολογητικά που ζητούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας polchania.intellisoft.gr.

Επισυνάπτονται οι αναλυτικές οδηγίες επανυποβολής των δικαιολογητικών, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.