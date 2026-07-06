Εορτολόγιο 6 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίων εικοσιτεσσάρων Μαρτύρων και του Αγίου Σισώη

Γιορτή σήμερα – Όσιος Σισώης ο Μέγας

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Λύκιος, Λυκίας, Λυκία

Σάτυρος, Σάτος

Σισώης

Όσιος Σισώης ο Μέγας

Σύμφωνα με τον συναξαριστή, ο Όσιος Σισώης, γνωστός και ως Σισώης ο Μέγας, είναι άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας που έζησε τον 5ο αι. μ.Χ. στην Αίγυπτο.

Ανήκε σε πτωχή οικογένεια με πολλά παιδιά. Οι πρώτες καταγραφές του βίου του εντοπίζονται τον 14ο αι. Σύμφωνα με την παράδοση, μετά από εμφάνιση αγγέλου και την προτροπή να φύγει για την έρημο, εκείνος πήγε και συνάντησε τον Αββά Ιωάννη τον Κοντό.

Μετά από κοινή συμβίωση λίγων μηνών ο Κοντός τον προέτρεψε να ασκητέψει μόνος του. Μετά τον θάνατο του Μεγάλου Αντωνίου ο Σισώης αναχώρησε για το βουνό του Μεγάλου Αντωνίου, όπου παρέμεινε για 72 χρόνια. Πέθανε σε ηλικία 97 ετών και η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 6 Ιουλίου.

Ο Όσιος Σισώης στον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Ο Όσιος Σισώης επεσκέφθη κάποτε τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όταν στάθηκε μπροστά και αναλογίσθηκε το μεγαλείο, στο οποίο έζησε ο ενδοξώτατος αυτός βασιλιάς των Ελλήνων, την δόξα που απέκτησε με τα κατορθώματά του στους πολέμους, που τον έκαμαν ήρωα και κατακτητή της εποχής εκείνης, έφριξε με την σκέψη πόσο άστατη είναι η ζωὴ και πόσο πρόσκαιρη η δόξα. Έκλαψε και θρήνησε για τη ματαιότητα όλης αυτής μιας προσπάθειας που κατέλαβε όλη του την ζωή και που δεν του προσέφερε κανένα καλό στην ψυχή του.

Οι μαθητές του Αββά Σισώη ζωγράφισαν την εικόνα του πνευματικού τους πατέρα κοντά στον τάφο, και έγραψαν και το εξής επίγραμμα:

«Ὁρῶν σε τάφε, δειλιῶ σου τὴν θέαν καὶ καρδιοστάλακτον δάκρυ χέω, χρέος τὸ κοινόφλητον εἰς νοῦν λαμβάνων, πῶς οὖν μέλλω διελθεῖν πέρας τοιοῦτον; Αἴ, αἴ, θάνατε, τίς δύναται φυγεῖν σε;»

Απολυτίκιον

Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Ἐκ παιδὸς γεωργήσας ζωὴν τὴν κρείττονα, τῶν κατ’ αὐτῆς ἐνεπλήσθης θεουργικῶν ἀγαθῶν, τῶν Ἀγγέλων μιμητὰ Σισώη Ὅσιε, ὅθεν ὡς ἥλιος λαμπρός, ἀπαυγάζεις τηλαυγῶς, ἐν ὥρᾳ τῆς σῆς ἐξόδου, δηλοποιῶν τὴν σὴν δόξα, καὶ καταλάμπων τᾶς ψυχᾶς ἠμῶν.