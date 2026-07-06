Άρθρο της Μ. Πετραντωνάκη – Καλογερή για το Νοσοκομείο Χανίων

Ένας Στόχος που μας Ενώνει: Να Κάνουμε τα Χανιά Τόπο Επιλογής για τους Νέους Γιατρούς, για Νέο Νοσηλευτικό Προσωπικό

«Όταν μια πόλη δυσκολεύεται να προσελκύσει τους ανθρώπους που τη φροντίζουν, δεν αντιμετωπίζει μόνο ένα πρόβλημα υγείας. Αντιμετωπίζει μια αναπτυξιακή πρόκληση που αφορά το μέλλον της»

Το ζήτημα της στελέχωσης του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων δεν αφορά μόνο τη λειτουργία ενός νοσοκομείου. Αφορά την ποιότητα ζωής των κατοίκων, την ασφάλεια των επισκεπτών, την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου και τελικά την ικανότητα των Χανίων να παραμένουν ένας τόπος όπου οι άνθρωποι μπορούν να ζουν, να εργάζονται και να δημιουργούν.

Η δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα για την ανάγκη ένταξης του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων στις υγειονομικά άγονες περιοχές είναι ιδιαίτερα σημαντική. Αναδεικνύει με σαφήνεια ότι η δυσκολία στελέχωσης δεν αποτελεί πλέον μια συγκυριακή δυσλειτουργία, αλλά μια νέα πραγματικότητα που απαιτεί γενναίες και σύγχρονες πολιτικές. Η αναγνώριση αυτής της πραγματικότητας και η διεκδίκηση πρόσθετων οικονομικών κινήτρων αποτελούν μια σημαντική πρωτοβουλία, την οποία θεωρώ ότι οφείλουμε όλοι να στηρίξουμε.

Ταυτόχρονα, όμως, μπορούμε να ανοίξουμε μια ευρύτερη συζήτηση για το πώς θα κάνουμε τα Χανιά έναν τόπο που οι νέοι γιατροί θα επιλέγουν συνειδητά να υπηρετήσουν και να ζήσουν.

Η νέα γενιά επαγγελματιών αντιμετωπίζει πλέον την εργασία με διαφορετικά κριτήρια από ό,τι στο παρελθόν. Η επιλογή ενός τόπου εργασίας αποτελεί συχνά μια συνολική επιλογή ζωής. Οι νέοι άνθρωποι αναζητούν ένα περιβάλλον που θα τους προσφέρει προοπτικές εξέλιξης, δυνατότητες συνεχούς εκπαίδευσης, αξιοκρατία, ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή, ασφάλεια και ποιότητα ζωής.

Η πρόσβαση σε αξιοπρεπή κατοικία, η υποστήριξη της οικογένειας, οι ευκαιρίες επιστημονικής εξέλιξης και η δυνατότητα να σχεδιάσουν το μέλλον τους αποτελούν πλέον καθοριστικούς παράγοντες στις επιλογές των νέων.

Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί νέοι Έλληνες επιστήμονες επιλέγουν να εργαστούν σε χώρες της Ευρώπης που έχουν επενδύσει ακριβώς σε αυτό το μοντέλο: προσφέρουν όχι μόνο ανταγωνιστικές αποδοχές, αλλά και οργανωμένα συστήματα εκπαίδευσης, ερευνητικές προοπτικές, κοινωνικές υποδομές, στήριξη της οικογένειας και υψηλή ποιότητα ζωής. Η επιλογή τους δεν αντανακλά μόνο την αναζήτηση καλύτερου εισοδήματος.

Αντανακλά την αναζήτηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου που τους επιτρέπει να εξελιχθούν επαγγελματικά και να οικοδομήσουν με ασφάλεια το μέλλον τους.

«Εάν θέλουμε λοιπόν τα Χανιά να αποτελούν τόπο επιλογής για τους νέους γιατρούς, για νέο νοσηλευτικό προσωπικό, οφείλουμε να σχεδιάσουμε πολιτικές που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες της νέας γενιάς και όχι στα δεδομένα μιας άλλης εποχής. Χρειάζεται να περάσουμε από τη διαχείριση των ελλείψεων στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής προσέλκυσης και διατήρησης ανθρώπινου δυναμικού υψηλά καταρτισμένου»

Μια τέτοια στρατηγική θα μπορούσε να στηριχθεί σε τρεις βασικούς πυλώνες.

1. Επιστημονική εξέλιξη και ακαδημαϊκή προοπτική

Η στενότερη συνεργασία του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων με την Ιατρική και Νοσηλευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης αλλά και με τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα του Νησιού μπορεί να μετατρέψει το Νοσοκομείο σε έναν ισχυρό εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο για τη Δυτική Κρήτη.

Η ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, η δημιουργία πανεπιστημιακών συνεργασιών, η χορήγηση υποτροφιών, η συμμετοχή σε κλινικές μελέτες και ίσως ακόμα και η δημιουργία κοινών πανεπιστημιακών θέσεων μπορούν να προσδώσουν στο Νοσοκομείο μια νέα δυναμική.

Η ευρύτερη ακαδημαϊκή διασύνδεση με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, ώστε το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου να αποκτήσει πανεπιστημιακά χαρακτηριστικά και να γίνει πιο ελκυστικό για γιατρούς ήταν μια πρόταση που συζητήθηκε σε σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας το καλοκαίρι του 2025, με τη συμμετοχή της ηγεσίας του Υπουργείου, της 7ης ΥΠΕ, του Πανεπιστημίου και της διοίκησης του νοσοκομείου.

Η συνεργασία, ανεξάρτητη του αν το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου χαρακτηρίστηκε ως υγειονομικά άγονη περιοχή, προέβλεπε μεταξύ άλλων την θέσπιση εκπαιδευτικών κλινικών, την άσκηση ειδικευόμενων και νέων γιατρών, την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων, κοινές πανεπιστημιακές θέσεις, συνεχιζόμενη εκπαίδευση με σεμινάρια, συνέδρια και εκπαιδευτικά προγράμματα και γενικά τη σταδιακή δημιουργία ενός πανεπιστημιακού περιβάλλοντος, που θεωρείται ισχυρό κίνητρο για την προσέλκυση και παραμονή νέων γιατρών. Όλα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Αναμένεται η οργάνωση και υλοποίηση των όσων τελικά μπορούν να υλοποιηθούν.

Παράλληλα βέβαια η Πολιτεία θα μπορούσε να θεσπίσει πρόσθετα κίνητρα επαγγελματικής εξέλιξης για τους γιατρούς του ΕΣΥ, όπως προτεραιότητα στις εκπαιδευτικές άδειες, επιδοτούμενα μεταπτυχιακά προγράμματα, συμμετοχή στην εκπόνηση διδακτορικών και μεταδιδακτορικών διατριβών,

χρηματοδότηση συμμετοχής σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια και περισσότερες δυνατότητες εξειδίκευσης. Ακόμα και η Θεσμοθέτηση εκπαιδευτικών συνεργασιών (rotation) μεταξύ κρατικών και πανεπιστημιακών νοσοκομείων της χώρας, ώστε οι γιατροί να αποκτούν εμπειρίες υψηλής εξειδίκευσης χωρίς να εγκαταλείπουν τη θέση τους είναι από μόνη της ένα ισχυρό κίνητρο επιλογής.

Σήμερα, για έναν νέο γιατρό ή νοσηλευτή, η επιλογή ενός δημόσιου νοσοκομείου δεν καθορίζεται μόνο από το ύψος των αποδοχών. Καθορίζεται από το αν το νοσοκομείο μπορεί να αποτελέσει έναν χώρο συνεχούς μάθησης, επιστημονικής εξέλιξης και επαγγελματικής προοπτικής.

Οι άνθρωποι της υγείας δεν είναι μόνο εργαζόμενοι· είναι επιστήμονες που επενδύουν καθημερινά στη γνώση τους, γιατί γνωρίζουν ότι κάθε νέα γνώση μετατρέπεται σε καλύτερη φροντίδα για τον ασθενή.

2. Στεγαστική ασφάλεια μέσω κοινωνικής κατοικίας

Το υψηλό κόστος κατοικίας αποτελεί σίγουρα έναν από τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους πολλοί νέοι γιατροί αποφεύγουν να εγκατασταθούν στα Χανιά.

Η ανάπτυξη προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με αξιοποίηση δημόσιας γης ή ακινήτων και ιδιωτικών επενδύσεων, μπορεί να δημιουργήσει προσιτές κατοικίες για γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς και άλλους εργαζόμενους σε κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες.

Η κοινωνική κατοικία δεν αποτελεί μόνο στεγαστική πολιτική. Αποτελεί αναπτυξιακή υποδομή, καθώς εξασφαλίζει ότι οι άνθρωποι που στηρίζουν το κοινωνικό κράτος μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς στον τόπο όπου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

3. Στήριξη της οικογένειας

Η εγκατάσταση ενός γιατρού σε μια περιοχή αφορά ολόκληρη την οικογένειά του.

Η λειτουργία ενός παιδικού σταθμού μέσα στο Νοσοκομείο ή σε άμεση συνεργασία με αυτό καθώς και η δημιουργία μηχανισμών που θα διευκολύνουν την επαγγελματική αποκατάσταση των συζύγων, κατά το πρότυπο πολιτικών που εφαρμόζονται σε άλλες κατηγορίες δημοσίων λειτουργών όπως σε αυτές του στρατού, μπορούν να αποτελέσουν καθοριστικούς παράγοντες για τη μόνιμη εγκατάσταση νέων επιστημόνων στα Χανιά.

«Η στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων δεν αποτελεί μόνο ζήτημα υγειονομικής πολιτικής. Είναι ζήτημα αναπτυξιακής στρατηγικής για ολόκληρη τη Δυτική Κρήτη. Και αυτό ισχύει για τους λειτουργούς που υπηρετούν σε άλλες κρίσιμες δημόσιες δομές»

Στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι η πρόκληση δεν είναι απλώς να καλύψουμε τις σημερινές κενές θέσεις του Νοσοκομείου μας. Είναι να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που θα κάνουν έναν νέο γιατρό ή νοσηλευτή να επιλέξει συνειδητά τα Χανιά, να εξελιχθεί επιστημονικά, να δημιουργήσει εδώ την οικογένειά του και να χτίσει το μέλλον του.

«Τα Χανιά δεν πρέπει απλώς να αναζητούν γιατρούς ή νοσηλευτές. Πρέπει να γίνουν ο τόπος που αυτοί οι ίδιοι θα επιλέγουν για να εργαστούν και να ζήσουν.»

…….γράφει η Μ. Πετραντωνάκη – Καλογερή

Διευθύντρια της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Εταιρείας Κρήτης ΑΕ

Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Ανάπτυξης του Δ. Χανίων