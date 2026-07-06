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Ηράκλειο:Δήλωση του Λευτέρη Αυγενάκη για την απώλεια της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Υπάρχουν ειδήσεις που δύσκολα μπορείς να πιστέψεις. Η απώλεια της Μαρίας Αντωνογιαννάκη είναι μία από αυτές.

Έφυγε τόσο ξαφνικά, τόσο άδικα και τόσο νωρίς, αφήνοντας πίσω της ένα μεγάλο κενό. Μια γυναίκα με ήθος, αξιοπρέπεια και αγάπη για τη δημοσιογραφία, που υπηρέτησε το λειτούργημά της με συνέπεια, ευαισθησία και σεβασμό στον άνθρωπο.

Πάνω απ’ όλα, όμως, θα τη θυμόμαστε για τον χαρακτήρα της. Για το χαμόγελό της, την ευγένειά της, την καλοσύνη της και τον τρόπο που κέρδιζε την εκτίμηση όσων τη γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί της.

Η σκέψη μου βρίσκεται σήμερα στην οικογένειά της, στους αγαπημένους της ανθρώπους και σε όλους τους συναδέλφους της στην ΚΡΗΤΗ TV, τη «Νέα Κρήτη» και το Neakriti.gr, που αποχαιρετούν έναν δικό τους άνθρωπο.

Στην οικογένειά της, στους αγαπημένους της ανθρώπους και στους συναδέλφους της, που σήμερα αποχαιρετούν έναν ξεχωριστό άνθρωπο, εκφράζω από καρδιάς τα πιο θερμά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια.
Ας είναι η μνήμη της αιώνια.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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