ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ηράκλειο:Βαθιά η θλίψη για την αιφνίδια απώλεια της Μαρίας Αντωνογιαννάκη – Σήμερα το τελευταίο αντίο

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Η ΚΡΗΤΗ ΤV πενθεί: Καλό ταξίδι Μαρία μας…

Βαρύ πένθος για το Ηράκλειο και την οικογένεια της ΚΡΗΤΗ TV μετά τον αιφνίδιο θάνατο της αγαπημένης συναδέλφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη η οποία έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής σε ηλικία 46 ετών

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει το Ηράκλειο και ολόκληρη την οικογένεια του Ομίλου της ΚΡΗΤΗ TV μετά τον ξαφνικό θάνατο της Μαρίας Αντωνογιαννάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής, σε ηλικία μόλις 46 ετών.

Η Μαρία μας. Ο άνθρωπός μας. Μια αγαπημένη συνάδελφος που έφυγε τόσο ξαφνικά, τόσο άδικα και τόσο νέα.

Η Μαρία Αντωνογιαννάκη υπέστη ανακοπή καρδιάς μέσα στο αυτοκίνητό της το απόγευμα της Κυριακής, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της, τους φίλους της και όλους εμάς που τη γνωρίσαμε, δουλέψαμε και μοιραστήκαμε μαζί της αμέτρητες στιγμές.

Στον Όμιλο της ΚΡΗΤΗ TV είμαστε συγκλονισμένοι. Ακόμη δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι η Μαρία δεν είναι πια μαζί μας. Η είδηση της απώλειάς της πάγωσε τους ανθρώπους που πορεύτηκαν δίπλα της και άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένεια του Ομίλου.

Το τελευταίο αντίο στη Μαρία Αντωνογιαννάκη θα πουν αύριο, Δευτέρα, η οικογένειά της, οι φίλοι της, σύσσωμος ο δημοσιογραφικός κόσμος και οι άνθρωποι της ΚΡΗΤΗ TV.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 16:00, στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, στη Λεωφόρο Κνωσού. Η σορός της θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 15:30.

Όλος ο Όμιλος και η οικογένεια της ΚΡΗΤΗ TV εκφράζουν τα βαθύτερα και ειλικρινέστερα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και στους αγαπημένους της ανθρώπους.

Καλό ταξίδι, Μαρία μας. Καλό ταξίδι άγγελε μας… https://www.neakriti.gr/

Τα Πολιτικά Κρήτης εκφράζουν τα πιο θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια της και στον Όμιλο της ΚΡΗΤΗ TV

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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