«Σύννεφα» στον τουρισμό: Αυξάνονται οι αφίξεις, μειώνονται οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία

Το παράδοξο των ξενοδοχείων φέτος στην Κρήτη με τον τουρισμό να «ασθμαίνει»

Μπορεί τα στοιχεία του αεροδρομίου Ηρακλείου να καταγράφουν αύξηση στις αφίξεις επισκεπτών από το εξωτερικό, ωστόσο στον τουριστικό κλάδο επικρατεί έντονος προβληματισμός για την εξέλιξη της φετινής σεζόν. Οι αφίξεις δεν μεταφράζονται αυτομάτως σε αυξημένα έσοδα ή υψηλές πληρότητες, ενώ η μειωμένη καταναλωτική δυνατότητα των επισκεπτών και οι υψηλές τιμές σε μέρος της ξενοδοχειακής αγοράς δημιουργούν ένα σύνθετο σκηνικό.

Την εικόνα αυτή περιγράφει στο Cretalive ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, ο οποίος σημειώνει ότι οι εκτιμήσεις που είχε διατυπώσει ήδη από τον Μάρτιο επιβεβαιώνονται.

«Από τον Μάρτιο είχαμε επισημάνει ότι η σεζόν θα εξελιχθεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό, χωρίς ακυρώσεις πτήσεων ή προκρατήσεων, καθώς η Κρήτη εξακολουθεί να θεωρείται ασφαλής προορισμός. Αυτό επιβεβαιώνεται σήμερα», αναφέρει.

Ο ίδιος, ωστόσο, υπογραμμίζει ότι το βασικό ζήτημα δεν είναι ο αριθμός των επισκεπτών, αλλά η αγοραστική τους δύναμη. «Είχαμε πει ότι οι τουρίστες θα έρθουν, αλλά θα έχουν λιγότερα χρήματα να ξοδέψουν. Δυστυχώς, αυτό αποδεικνύεται στην πράξη. Δεν πρόκειται για πρόβλεψη, αλλά για συμπέρασμα που προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων που λαμβάνουμε από τους tour operators», τονίζει.

Σύμφωνα με τον κ. Βλατάκη, παρά τη μικρή αύξηση στις αφίξεις, η εικόνα δεν είναι ίδια σε όλες τις ξενοδοχειακές μονάδες. Όπως εξηγεί, τα ξενοδοχεία που έχουν διατηρήσει ανταγωνιστικές τιμές ή έχουν προχωρήσει σε προσφορές καταγράφουν πολύ υψηλές πληρότητες. Αντίθετα, οι ακριβότερες μονάδες αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες, με πληρότητες που κυμαίνονται γύρω στο 60%-65%, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κινούνται ακόμη χαμηλότερα.

«Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος θα χρειαστούν μεγάλη προσπάθεια, ιδιαίτερα για τα ακριβά ξενοδοχεία. Δεν θυμάμαι άλλη χρονιά, σε όσα χρόνια δραστηριοποιούμαι στον τουρισμό, που να φτάσαμε στον Ιούλιο και τον Αύγουστο χωρίς να έχουν ήδη γεμίσει οι μονάδες. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε, έστω και με μεγάλη προσπάθεια», επισημαίνει.

Πιο αισιόδοξες εμφανίζονται οι εκτιμήσεις για το φθινόπωρο, καθώς, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, υπάρχουν ενδείξεις ότι η τουριστική κίνηση θα ενισχυθεί από τα τέλη Σεπτεμβρίου και θα διατηρηθεί έως το τέλος Οκτωβρίου, με πιθανή επέκταση και στις αρχές Νοεμβρίου, εφόσον δεν υπάρξουν απρόοπτες εξελίξεις.

Σε ό,τι αφορά τη σύγκριση με την περσινή χρονιά, ο κ. Βλατάκης εκτιμά ότι ο συνολικός προγραμματισμός παραμένει ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα. Όπως σημειώνει, κάποιοι μήνες θα κλείσουν με μικρή υποχώρηση και άλλοι με μικρή άνοδο, με την τελική αποτίμηση να μπορεί να γίνει μόνο όταν ολοκληρωθεί η τουριστική περίοδος.https://www.cretalive.gr/