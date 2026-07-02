«Σύνδρομο κινητού»: Αδυναμία στα χέρια και θολή όραση, αναγνωρίζετε τα συμπτώματα;

Οι ηλεκτρονικές συσκευές επηρεάζουν το ανθρώπινο σώμα με τρόπους που συχνά δεν αντιλαμβανόμαστε, προκαλώντας αλλαγές στη σωματική και ψυχική υγεία μας.

Οι ηλεκτρονικές συσκευές επηρεάζουν το ανθρώπινο σώμα με τρόπους που συχνά περνούν απαρατήρητοι – ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, υπάρχει ακόμη χρόνος για να περιοριστούν οι επιπτώσεις τους.

Η ανησυχία για τον χρόνο που περνάμε μπροστά στις οθόνες εστιάζει συνήθως στις ψυχολογικές συνέπειες. Ένας μικρός κάλος στο δάχτυλο, εκεί όπου ακουμπά το κινητό, μπορεί όμως να αποτελέσει υπενθύμιση ότι η τεχνολογία επηρεάζει και το σώμα μας.

Σύμφωνα με το BBC, επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι τα κινητά και οι ψηφιακές συσκευές ενδέχεται να μεταβάλλουν τη μορφή του λαιμού, να επηρεάζουν την όραση, να μειώνουν τη μυϊκή δύναμη και να αλλοιώνουν τις κινητικές δεξιότητες. Κάποιοι ειδικοί προειδοποιούν ακόμη και για συμβολή στην εμφάνιση ρυτίδων. Οι φυσικές αυτές αλλαγές μπορεί να εξελιχθούν σε πιο σοβαρά προβλήματα, όπως γνωστική εξασθένηση.

Η όραση και η ζωή σε εσωτερικούς χώρους

Η αύξηση των ποσοστών μυωπίας παγκοσμίως αποδίδεται συχνά στην τεχνολογία. Ο καθηγητής Οπτομετρίας στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο, Donald Mutti, επισημαίνει ότι η πραγματική αιτία ίσως σχετίζεται περισσότερο με την έλλειψη φυσικού φωτός.

Όπως εξηγεί, «το έντονο φως του εξωτερικού περιβάλλοντος διεγείρει την παραγωγή ντοπαμίνης στον αμφιβληστροειδή», κάτι που προστατεύει την ανάπτυξη των ματιών. Η λύση, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι απλή: περισσότερος χρόνος σε εξωτερικούς χώρους, με αντηλιακό και γυαλιά ηλίου για προστασία.

Ο λαιμός και η στάση του σώματος

Όσοι διαβάζουν από κινητό συχνά κρατούν το κεφάλι σκυμμένο, προκαλώντας τη λεγόμενη στάση “tech neck”. Η συγκεκριμένη θέση μπορεί να ασκεί πίεση έως και 27 κιλά στον αυχένα, οδηγώντας σε φθορά των δίσκων της σπονδυλικής στήλης και μείωση της πνευμονικής ικανότητας.

Οι ειδικοί συστήνουν να κρατάμε την οθόνη στο ύψος των ματιών, να κάνουμε τακτικά διαλείμματα και να εντάσσουμε μικρές ασκήσεις για τον αυχένα, πάντα με ιατρική καθοδήγηση.

Δέρμα και ρυτίδες από τη χρήση συσκευών

Η δερματολόγος Justine Hextall, μέλος του Royal College of Physicians στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναφέρει ότι η συνεχής κάμψη του λαιμού ίσως ευνοεί την εμφάνιση ρυτίδων, αν και δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή επιστημονικά στοιχεία. Παράλληλα, σημειώνει πως οι χρήστες έξυπνων ρολογιών κινδυνεύουν από ερεθισμούς ή έκζεμα λόγω της υγρασίας κάτω από τη συσκευή.

Η ίδια προτείνει να αφαιρούμε τακτικά το ρολόι, να καθαρίζουμε την περιοχή και να εφαρμόζουμε προστατευτική κρέμα όταν το φοράμε για πολλές ώρες.

Αδύναμα χέρια και μειωμένη φυσική κατάσταση

Η δύναμη της λαβής θεωρείται βασικός δείκτης γενικής υγείας. Έρευνες καταδεικνύουν ότι μειώνεται στις νεότερες γενιές, πιθανώς λόγω της καθιστικής ζωής και της συνεχούς χρήσης υπολογιστών. Ο καθηγητής Ιατρικής Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Lausitz, Johannes Beller, τονίζει ότι η μείωση αυτή ίσως αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι για τη μελλοντική υγεία των νέων.

Η ενίσχυση της φυσικής κατάστασης, ακόμη και με απλές ασκήσεις όπως η πίεση μιας μπάλας του τένις, μπορεί να αποδειχθεί ουσιαστική.

Κινητικές δεξιότητες και νοητική λειτουργία

Η τεχνολογία φαίνεται να επιδρά και στις κινητικές δεξιότητες, δηλαδή στην ικανότητα συντονισμού νου και σώματος. Ο καθηγητής Ψυχολογίας και Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο του Ρέγκενσμπουργκ, Sebastian Suggate, εξηγεί ότι ενώ οι οθόνες βελτιώνουν την ταχύτητα χειρισμών όπως το πάτημα και το σύρσιμο, επηρεάζουν αρνητικά τη λεπτή κινητικότητα, κυρίως στα παιδιά.

Ο Suggate προτείνει δραστηριότητες που απαιτούν χρήση των χεριών, όπως μαγείρεμα, χειροτεχνίες ή μουσικά όργανα. «Δεν είναι το τέλος του κόσμου», σημειώνει, «όμως αν τα φαινόμενα αυτά συνεχιστούν, μπορεί να οδηγήσουν σε συλλογική μείωση των γνωστικών δεξιοτήτων».

Η ισορροπία ανάμεσα στην τεχνολογία και τη φυσική δραστηριότητα αποτελεί, σύμφωνα με τους ειδικούς, το κλειδί για τη διατήρηση ενός υγιούς σώματος και νου μέσα στην ψηφιακή εποχή.