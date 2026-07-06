Ηράκλειο:Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης για τη μεγάλη απώλεια της Μαρίας Αντωνογιαννάκη

Με αφορμή την απώλεια της έγκριτης δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, έκανε την παρακάτω δήλωση.

«Νοιώθουμε, όλοι, συγκλονισμένοι και βαθύτατα θλιμμένοι από την ξαφνική απώλεια της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη. Μια τέτοια στιγμή, δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε την οδύνη που μας προκάλεσε η είδηση του τραγικού και συνάμα αιφνίδιου θανάτου μίας φίλης και διακεκριμένης δημοσιογράφουτου Ηρακλείου.

Μίας δυναμικής και ευαίσθητης γυναίκας που, είχε προσφέρει πολλά στον τόπο μας, παρά το νεαρό της ηλικίας της. Η Μαρία Αντωνογιαννάκη υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με ζήλο και αυταπάρνηση. Ήταν ένας σπάνιος άνθρωπος που την χαρακτήριζε το επαγγελματικό ήθος και η αγωνιστικότητα. Η προσωπικότητα, ο χαρακτήρας και η ευγενική της παρουσία θα λείψουν από όλους, όσοι την γνωρίζαμε. Έμπαινε κάθε μέρα στα σπίτια μας, μέσα από τις ειδήσεις.

Θα μας λείψει. Και θα τη θυμόμαστε πάντα. Το όμορφο χαμόγελό της, θα μείνει βαθιά χαραγμένο στη μνήμη μας. Ολόκληρη την Κοινωνία της Κρήτης, πενθεί. Καλό ταξίδι Μαρία, στη γειτονιά των Αγγέλων. Ήσουν πάντα ένας από Αυτούς, εξάλλου. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους της και τους συναδέλφους της.»