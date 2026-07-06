Χανιά: Νεκρός 33χρονος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας στο πρωινό τροχαίο!

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, με ανακοίνωσή του, εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για την απώλεια του αξιωματικού

Συγκλονίζει το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας στα Χανιά, απο το οποίο νεκρός ανασύρθηκε 33χρονος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας!

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ο Ανθυποσμηναγός Ι.Μ., ο οποίος υπηρετούσε στην 115 Πτέρυγα Μάχης, ενεπλάκη στο τροχαίο σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026, στις 06:45 το πρωί.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, με ανακοίνωσή του, εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για την απώλεια του αξιωματικού, καθώς και τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και στους οικείους του.

Το τροχαίο σημειώθηκε από τη σύγκρουση της μηχανής που οδηγούσε ο άτυχος νέος με απορριμματοφόρο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.https://www.cretalive.gr/