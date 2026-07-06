Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολής ΑΡΜΗΧ Πολυτεχνείου Κρήτης

«Προστασία, Αποκατάσταση και Ανάδειξη Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2026-2027 (Χειμερινό Εξάμηνο)

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΑΡΜΗΧ) του Πολυτεχνείου Κρήτης προσφέρει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Προστασία, Αποκατάσταση και Ανάδειξη Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων» για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 και καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μεταπτυχιακούς

φοιτητές/φοιτήτριες να υποβάλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά έως 25 Αυγούστου 2026.

Το ΠΜΣ «Προστασία, Αποκατάσταση και Ανάδειξη Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων» είναι μέλος του Δικτύου Μεταπτυχιακών Σπουδών UNITWIN UNESCO “Culture, Tourism, Sustainable Development” και πλήρως ευθυγραμμισμένο με τα προγράμματα σπουδών του δικτύου. Έχει χρονική διάρκεια τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα και το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (ΜΔΣ) ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120).

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και η διδασκαλία των μαθημάτων συνδυάζει σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία που αφορά κυρίως το θεωρητικό μέρος των μαθημάτων (λαμβάνει χώρα απογευματινές ώρες) και δια ζώσης διδασκαλία που αφορά το πρακτικό μέρος καθώς και τα

εργαστήρια (Α και Β εξάμηνο), η οποία οργανώνονται σε εντατικά διήμερα ή τριήμερα από Παρασκευή έως και Κυριακή (πέντε ή έξι ανά εξάμηνο), οι ημερομηνίες των οποίων θα ανακοινωθούν έγκαιρα. Το Γ΄εξάμηνο περιλαμβάνει υποχρεωτική εκπαιδευτική επίσκεψη σε μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ενώ στο Δ΄εξάμηνο εκπονείται η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας:

https://e-graduate.tuc.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 25/08/2026

Αριθμός εισακτέων: είκοσι πέντε (25)

Αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή των αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα:

ΠΜΣ «Προστασία, Αποκατάσταση και Ανάδειξη Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων»

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης:

κα. Κατερίνα Μάλλη

τηλ.: 28210 37111

email: secretary_arch<στο>tuc.gr , amalli<στο>tuc.gr