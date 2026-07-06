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Συνεχίζεται η Παραδοσιακή Στράτα του Δήμου Χανίων – Αύριο 07/07, με τον Παραδοσιακό Σύλλογο Ν. Χανίων «Τα Σφακιά»

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Συνεχίζεται η Παραδοσιακή Στράτα του Δήμου Χανίων – Αύριο 07/07, με τον Παραδοσιακό Σύλλογο Ν. Χανίων «Τα Σφακιά»

Η Παραδοσιακή Στράτα του Δήμου Χανίων συνεχίζεται για 5η χρονιά, πλημμυρίζοντας με παράδοση και ζωντάνια τα βράδια και τα στενά της Παλιάς Πόλης και του Ενετικού Λιμένα Χανίων.

Αύριο, Τρίτη 07/07/2026, στις 20:00, ο Παραδοσιακός Σύλλογος Ν. Χανίων «Τα Σφακιά» παρουσιάζει τα «Ζάλα της Παράδοσης». Η Παραδοσιακή Στράτα θα ξεκινήσει από το Νεώριο Μόρο. Σημείο στάσης έχει καθοριστεί το Γιαλί Τζαμί και τελικό σημείο συνάντησης η Πλατεία του Ι. Μ. Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου (Μητρόπολη) Χανίων.

Συμμετέχουν οι μουσικοί:
Γιάννης Γιαννουλάκης (λύρα)
Νίκος Σφηνιάς (λαούτο)

Γιώργος Περικλάκης (λαούτο)
και οι συνεργάτες τους.

Για μία ακόμη εβδομάδα, τα μέλη του Παραδοσιακού Συλλόγου θα μεταδώσουν στους χιλιάδες επισκέπτες, που θα παρευρεθούν, μια εμπειρία βγαλμένη από την παράδοση του τόπου.

Το δρώμενο θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη για τους επόμενους μήνες, με στόχο να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου, μέσα από την παράδοση, την ενδυματολογική κληρονομιά και τις μοναδικές μουσικοχορευτικές και φωνητικές ικανότητες των μελών των Πολιτιστικών Συλλόγων.

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