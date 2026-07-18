Καύσωνας τεσσάρων ημερών: Έως τους 42°C η θερμοκρασία – Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση

Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού αναμένεται από την Κυριακή ως την Τετάρτη

Ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού βρίσκεται προ των πυλών, καθώς από την Κυριακή έως και την Τετάρτη η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με υψηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα με τις τελευταίες μετεωρολογικές εκτιμήσεις.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του Mega, Γιάννης Καλλιάνος, πρόκειται για ένα κύμα ζέστης μέτριας έντασης, το οποίο θα κορυφωθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη. Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ημερών αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να φτάνει σε ιδιαίτερα αυξημένα επίπεδα.

Ειδικότερα, στη Κεντρική Μακεδονία η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Δυτική Στερεά Ελλάδα, καθώς και στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, δεν αποκλείεται να φτάσει ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου.

Αναφορικά με την Αττική, ο Γιάννης Καλλιάνος σημείωσε: «Ευτυχώς, στην Αττική θα είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Θα αρχίσει το Σάββατο να ανεβαίνει η θερμοκρασία, την Κυριακή και τη Δευτέρα θα νιώσουμε παραπάνω ζέστη. Τετάρτη θα κορυφωθεί η θερμοκρασία στην Αττική, γιατί την Τρίτη που είναι η τελευταία ημέρα καύσωνα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, θα έχουμε στα δυτικά και τα βόρεια περισσότερη δροσιά. Τετάρτη θα παραμείνει η ζέστη και θα φύγει την Πέμπτη».

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, μετά το κύμα ζέστης αναμένεται σημαντική αλλαγή, με πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές. «Μετά τα 39, 40, 42 θα έχουμε εντυπωσιακή πτώση της θερμοκρασίας για τις περισσότερες περιοχές της χώρας κατά 8-10 βαθμούς Κελσίου και βροχές. Πραγματικά καιρικό καρδιογράφημα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Καλλιάνος.

Η εκτίμηση του Θοδωρή Κολυδά

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ και μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς τόνισε ότι ο καιρός θα κινηθεί σε δύο φάσεις. Για δύο με τρεις ημέρες η ζέστη θα επικρατήσει έντονα, ενώ στη συνέχεια θα σημειωθεί αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και βροχές στα βόρεια και κεντρικά.

«Η προοπτική του καιρού για το επόμενο δεκαήμερο διαμορφώνεται σε δύο βασικές φάσεις. Αρχικά, η ζέστη θα επιμείνει και θα ενισχυθεί, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται έως τις αρχές της νέας εβδομάδας», εξήγησε ο μετεωρολόγος.

Στα ηπειρωτικά, κυρίως στη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα και σε τμήματα της ανατολικής και νότιας χώρας, οι μέγιστες τιμές ενδέχεται να πλησιάσουν ή να ξεπεράσουν τους 39-40°C. Η Λαμία και η Λάρισα εμφανίζουν το ισχυρότερο θερμικό σήμα, ενώ υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται επίσης σε Αθήνα, Πάτρα και Ηράκλειο.

Από την Τρίτη και κυρίως το διάστημα 22-24 Ιουλίου προβλέπεται σταδιακή μεταβολή του καιρού από τα βόρεια, με πτώση της θερμοκρασίας αρχικά στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και στη συνέχεια στις νοτιότερες περιοχές. Παράλληλα, αυξάνονται οι πιθανότητες για βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, με τη Θεσσαλονίκη να εμφανίζει το πιο σταθερό σήμα υετού.

Ο Θοδωρής Κολυδάς υπογράμμισε ότι οι ensemble προγνώσεις δείχνουν όχι μία απόλυτη εξέλιξη, αλλά το εύρος των πιθανών σεναρίων, επιτρέποντας στους πολίτες να αξιολογούν καλύτερα την πορεία του καιρού και τον βαθμό αβεβαιότητας της πρόγνωσης.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Αίθριος καιρός αναμένεται σήμερα, Σάββατο 18 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, με τοπικούς όμβρους στα ορεινά και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στη Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο έως 6 ή τοπικά 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει έως τους 39 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά.

Μακεδονία και Θράκη

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος

Αναμένεται αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το απόγευμα και τοπικούς όμβρους στα ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα στραφούν πρόσκαιρα σε δυτικούς. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειοι έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη

Αίθριος ο καιρός, με βόρειους ανέμους 4 έως 6 μποφόρ και κατά τόπους 7 μποφόρ, που θα εξασθενήσουν βαθμιαία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα

Ο καιρός θα παραμείνει αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, με εξασθένηση στη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς, με 2-3 βαθμούς χαμηλότερη στα ανατολικά προάστια.

Θεσσαλονίκη

Γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το απόγευμα και πιθανές καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή, φτάνοντας έως τους 40 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και τη Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου 2026, με το θερμόμετρο στα ηπειρωτικά να αγγίζει κατά τόπους τους 41 βαθμούς Κελσίου.