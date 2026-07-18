ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοιτητική στέγη: Γολγοθάς η εύρεση φοιτητικής κατοικίας – Στα ύψη τα ενοίκια, πολλά τα ασυντήρητα σπίτια

Από: Team Πολ. Κρήτης

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«Για τη μέση ελληνική οικογένεια, τα ενοίκια στις γκαρσονιέρες και στα δυάρια τείνουν να γίνουν σιγά-σιγά απαγορευτικά» σημειώνει ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεσιτών Ελλάδος, Κοσμάς Θεοδωρίδης

Πονοκέφαλος αποδεικνύεται η εύρεση φοιτητικής κατοικίας για τους γονείς των παιδιών που ξεκινούν τις σπουδές τους σε άλλη πόλη, καθώς τα ενοίκια είναι στα ύψη και δεν είναι εύκολο να βρει κάποιος στέγη δίπλα σε πανεπιστημιουπόλεις.

Τα ενοίκια για φοιτητική στέγη αυξάνονται εδώ και τρία συνεχόμενα χρόνια, αν και όχι παντού με τον ίδιο ρυθμό, ενώ σε πολλές περιπτώσεις η ποιότητα του προσφερόμενου ακινήτου δεν είναι αντίστοιχη της τιμής που ζητείται.

Με την ανακοίνωση των βάσεων να πλησιάζει, πολλοί καλούνται να βρουν στέγη σε πόλεις όπου τα διαθέσιμα διαμερίσματα είναι ολοένα και λιγότερα και το κόστος μίσθωσης παραμένει ιδιαίτερα υψηλό.

«Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι υπάρχει επάρκεια στο οικιστικό απόθεμα. Βέβαια οι τιμές είναι αυξημένες και κυρίως, προηγουμένως, σε πολλές περιπτώσεις η ποιότητα δεν αντιστοιχεί στις ζητούμενες τιμές», σχολίασε μιλώντας στο Mega ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεσιτών Ελλάδος, Κοσμάς Θεοδωρίδης.

«Σε πολλά σπίτια υπάρχουν σημάδια υγρασίας κατά τόπους, είτε στην κουζίνα είτε στο μπάνιο»

Ο ίδιος τόνισε παράλληλα ότι δεν πρέπει, ωστόσο, «να απογοητεύουμε τα παιδιά που ξεκινάνε μια μεγάλη περίοδο και ένα μεγάλο βήμα στη ζωή τους».

«Καίνε» τα ενοίκια
Όπως δήλωσε στη συνέχεια, «για τη μέση ελληνική οικογένεια, οι τιμές στις γκαρσονιέρες και στα δυάρια τείνουν να γίνουν σιγά-σιγά απαγορευτικές, γιατί ακόμα κι αν η οικογένεια έχει δύο καλούς μισθούς, υπό την έννοια του καλού μισθού, εν πάση περιπτώσει γύρω στα 2.000 ευρώ τον μήνα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να στηρίξει αυτόνομα, ένα παιδί να ζήσει αυτόνομα».

Ο κ. Θεοδωρίδης αναφέρθηκε ακολούθως στο εξωτερικό σημειώνοντας ότι αυτά έχουν λυθεί με συγκεκριμένους τρόπους: «Ο πρώτος είναι βέβαια οι εστίες. Βασική είναι βέβαια η εγγύηση ότι για την πρώτη χρονιά τα παιδιά έχουν καλυμμένες τις στεγαστικές τους ανάγκες.

Αυτό στην Ελλάδα δεν έχει έρθει ακόμα. Και εγώ το φωνάζω και λέω ότι θα πρέπει να φτιαχτούν γραφεία στέγασης, ώστε και εμείς οι επαγγελματίες, οι επίσημοι μεσίτες, να έχουμε κάποιον να μιλάμε στα πανεπιστήμια, για να μπορέσουμε αυτό το υλικό που έχουμε, γρήγορα να τακτοποιηθούν τα παιδιά και χωρίς πολλά παρατράγουδα. Δυστυχώς δεν έχουμε εισακουστεί».

Και πρόσθεσε: «Θα πρέπει και η Ελλάδα σε αυτόν τον τομέα να εκσυγχρονιστεί, να πάει εκεί που είναι οι ευρωπαϊκές χώρες, με γραφεία στέγασης που συνεργάζονται με τους επίσημους μεσίτες και που δίνουν τη δυνατότητα για εύκολη και γρήγορη συγκατοίκηση. Είναι τάση και είναι και ανάγκη».

Καταληκτικά ο ίδιος είπε ότι η κυβέρνηση δίνει παραπάνω φοιτητικό επίδομα σε φοιτητές που αποφασίζουν να συγκατοικήσουν: «Σε ορισμένες περιπτώσεις σκεφτείτε ότι αν τρεις φοιτητές αποφασίσουν να συγκατοικήσουν στην επαρχία, παίρνουν 7.500 ευρώ τον χρόνο. Δηλαδή ακόμα κι αν μείνουν σε ένα σπίτι το οποίο κάνει 1.000 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 12.000 ευρώ τον χρόνο, τους έρχεται πολύ καλύτερα», συνέχισε.

Από την πλευρά του, ο μεσίτης Άκης Μπαλασόπουλος είπε: «Ένα σημαντικό που έχουμε σε πολλά σπίτια, γιατί δυστυχώς δεν τα συντηρούν κάποιοι ιδιοκτήτες, είναι κάποια σημάδια υγρασίας κατά τόπους – είτε στην κουζίνα συνηθίζεται είτε στο μπάνιο. Αυτό είναι καλό αν το δούνε, να συζητήσουν με τον ιδιοκτήτη ούτως ώστε να επισκευαστεί».

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Team Πολ. Κρήτης
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