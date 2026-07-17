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Στον ΑΝΤ1 η Σία Κοσιώνη – Η θέση που αναλαμβάνει

Από: ΠΚ team

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Η δημοσιογράφος, που αποχώρησε από τον ΣΚΑΪ, θα βρίσκεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν στον ΑΝΤ1.

Η Σία Κοσιώνη είναι και επίσημα στον ΑΝΤ1, όπως ανακοινώθηκε από τον σταθμό.Η δημοσιογράφος, που αποχώρησε από τον ΣΚΑΪ, στις αρχές Μαΐου θα βρίσκεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν στον ΑΝΤ1.

Η Σία Κοσιώνη, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, θα αναλάβει τον ρόλο σχολιαστή στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του καναλιού, καθώς και την παρουσίαση ενημερωτικής εκπομπής.

Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τη Σία Κοσιώνη

Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την έναρξη της συνεργασίας του με τη Σία Κοσιώνη, για τα επόμενα δύο χρόνια.

Με μία αξιοσημείωτη διαδρομή πλέον των 25 ετών, η οποία έχει ταυτιστεί με την εγκυρότητα, τη δημοσιογραφική ακεραιότητα και την ψύχραιμη κάλυψη των σημαντικότερων πολιτικών και διεθνών εξελίξεων των τελευταίων χρόνων, η Σία Κοσιώνη αποτελεί μία από τις πλέον καταξιωμένες προσωπικότητες της ελληνικής δημοσιογραφίας.

Η μαχητικότητα, η συνέπεια και η ικανότητά της να προσεγγίζει με οξυδερκή ματιά και τεκμηριωμένο λόγο ακόμη και τις πιο απαιτητικές ειδησεογραφικές προκλήσεις, την έχουν καθιερώσει ως μία αξιόπιστη φωνή στα ΜΜΕ και έχουν διαμορφώσει μία σχέση διαχρονικής εμπιστοσύνης με το κοινό.

Η Σία Κοσιώνη θα αναλάβει τον ρόλο σχολιαστή στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του καναλιού, καθώς και την παρουσίαση ενημερωτικής εκπομπής, ενισχύοντας περαιτέρω το κύρος του ΑΝΤ1 στον χώρο της ενημέρωσης.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

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ΠΚ team
ΠΚ team
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