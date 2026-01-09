Καιρός: Με αστάθεια και ισχυρούς ανέμους ξεκινά το Σαββατοκύριακο στην Κρήτη

Στην Κρήτη, οι δυτικοί έως νοτιοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν ισχυροί, φτάνοντας τα 6 έως 8 μποφόρ, δυσχεραίνοντας τις θαλάσσιες μετακινήσεις. Με αστάθεια και έντονα φαινόμενα ξεκινά το Σαββατοκύριακο, καθώς ο καιρός παρουσιάζει σημαντική μεταβολή, επηρεάζοντας τόσο την Κρήτη όσο και μεγάλο μέρος της επικράτειας. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα της Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το Σάββατο 10 Ιανουαρίου θα κυριαρχήσουν αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια και παράκτια τμήματα. Στην Κρήτη, οι δυτικοί έως νοτιοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν ισχυροί, εντάσεως 6 έως 8 μποφόρ, δημιουργώντας δύσκολες συνθήκες στις θαλάσσιες μετακινήσεις, ενώ στις Κυκλάδες δεν αποκλείεται να φτάσουν τοπικά τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας σχετικά ήπιες τιμές πριν την επερχόμενη ψυχρή εισβολή. Ωστόσο, το Σάββατο λειτουργεί ως προάγγελος μιας έντονης επιδείνωσης που θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες. Θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να επηρεάσουν τόσο τη θάλασσα όσο και την ξηρά, με το φαινόμενο να γίνεται αισθητό ακόμη και στην Αττική, ενώ στα δυτικά της χώρας προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Ήπειρο, όπου από το Σάββατο αναμένονται χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά, με υψόμετρο που ξεκινά περίπου από τα 650 μέτρα. Απότομη ψύχρανση από Κυριακή Από την Κυριακή 11 Ιανουαρίου έως και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, η χώρα μπαίνει σε φάση έντονου χειμώνα, με τη θερμοκρασία να σημειώνει πτώση έως και 12 βαθμούς Κελσίου. Οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν αισθητά και οι χιονοπτώσεις θα επεκταθούν σε ορεινά, ημιορεινά και κατά τόπους σε χαμηλά υψόμετρα (0–600 μ.). Στο επίκεντρο των φαινομένων θα βρεθούν περιοχές της Ανατολική Μακεδονία, της Θράκη, της Θεσσαλία, της Εύβοια, των Σποράδες και των νησιών του βόρειου Αιγαίου. Αναλυτικά ο καιρός ανά ημέρα Κυριακή 11/1:

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο. Χιονοπτώσεις στα ορεινά και από το βράδυ και σε χαμηλότερα υψόμετρα της βορειοανατολικής χώρας. Άνεμοι δυτικοί 4–6 μποφόρ, ενώ σε Κρήτη και νότιο Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Σημαντική πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 6–8°C, με παγετό στα ηπειρωτικά. Δευτέρα 12/1:

Βροχές ή χιονόνερο σε πολλές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας, με χιονοπτώσεις από τα 300 μέτρα και άνω. Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται τοπικές βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 8 μποφόρ, ενώ ο παγετός θα είναι κατά τόπους ισχυρός. Τρίτη 13/1:

Υποχώρηση των φαινομένων, με τοπικές βροχές στην Κρήτη και το νότιο Αιγαίο, ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και σταδιακή βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, αλλά με ισχυρό παγετό σε κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας ως προς τις μέγιστες τιμές.