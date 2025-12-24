Κάλαντα Χριστουγέννων στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης

Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα έψαλαν στον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Ευγένιο χορωδίες και μουσικές μπάντες διαφόρων φορέων, οι οποίες με τις μελωδικές φωνές τους δημιούργησαν χαρμόσυνη ατμόσφαιρα στο Μέγαρο της Ιεράς

Αρχιεπισκοπής Κρήτης, προ¬α¬ναγ¬γέλ¬λον-τας με αυτόν τον παραδοσιακό τρόπο τη μ¬εγά¬λη Δε¬σπο¬τι¬κή Ε¬ορ¬τή της Γεννήσεως του Κυρίου μας.

Τα κά¬λαν¬τα έ¬ψα¬λαν στον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης: η χορωδία και η ορχήστρα της Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών (ΣΕΑΠ) Ηρακλείου, η Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου, η χορωδία από τη 44 ΣΔΙ, η χορωδία του ΤΕΣ Εθνοφυλάκων Ρεθύμνου,

το Μουσικό Γυμνάσιο Ηρακλείου και πολλά παιδιά. Επίσης ο Σεβασμιώτατος, δέχθηκε καθ᾿ όλη τη διάρκεια της ημέρας, τις ευχές αρκετών ευσεβών Χριστιανών.

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος, μαζί με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού κ. Μεθόδιο, τον Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και τους κληρικούς και λαϊκούς που διακονούν στα Γραφεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής

Κρήτης, ευ¬χα¬ρί¬στη¬σε ό¬λους όσους τον επισκέφθηκαν για την α¬γά¬πη και τις ευ¬χές τους και αν¬τευ¬χή¬θη¬κε ευφρόσυνα Χριστούγεννα και ευ¬λο¬γη¬μέ¬νη είσοδο στο νέο έτος της χρηστότητας του Κυρίου μας.