Καταγγελία «φωτιά» των πυροσβεστών Κρήτη – Red code χωρίς καιρικά φαινόμενα

Σε καταγγελία με ιδιαίτερα αιχμηρό περιεχόμενο προς τα ανώτατα κλιμάκια του Πυροσβεστικού Σώματος προχωρά η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Κρήτης, με επιστολή που απευθύνεται στους Συντονιστές Επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, Υποστράτηγο κ. Μιχαήλ Σεληνιωτάκη, καθώς και στον Αναπληρωτή Διοικητή ΠΕ.Π.Υ.Δ. Κρήτης, Πύραρχο κ. Παύλο-Αλέξανδρο Καπετανάκη.
Αντικείμενο της καταγγελίας είναι η επιβολή μερικής επιφυλακής στην Κρήτη, χωρίς –όπως τονίζεται– να συντρέχουν οι απαιτούμενες καιρικές συνθήκες, γεγονός που, σύμφωνα με τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των πυροσβεστών, επαναλαμβάνεται για ακόμη μία φορά. Στην επιστολή επισημαίνεται ότι η σχετική εντολή δόθηκε στερούμενης νομιμότητας , ενώ οι ισχύουσες μετεωρολογικές προβλέψεις δεν δικαιολογούσαν την απόφαση για μερική επιφυλακή του προσωπικού, αλλά για αυξημένη ετοιμότητα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίμαχη διαταγή αποσύρθηκε, εξέλιξη που απέτρεψε την άμεση προσφυγή της Ένωσης στη Δικαιοσύνη. Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, σε διαφορετική περίπτωση θα είχαν κινηθεί νομικά, προκειμένου να στηρίξουν τις θέσεις τους και να αναδείξουν αυτό που χαρακτηρίζουν ως καταχρηστική πρακτική. Παράλληλα, κύκλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σημειώνουν ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για επαναλαμβανόμενο φαινόμενο στον τρόπο διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.
Οι συντάκτες της καταγγελίας παραθέτουν αναλυτικά τα επιχειρήματά τους μέσα από την επιστολή, η οποία απευθύνεται στα ανώτατα στελέχη του Σώματος και θέτει ευθέως ζητήματα νομιμότητας, σεβασμού προς το προσωπικό και ανάληψης ευθυνών από όσους λαμβάνουν τις σχετικές αποφάσεις.
Η επιστολή έχει ως εξής:
Θέμα: «Παράνομη επιφυλακή στην Κρήτη, χωρίς καιρικά φαινόμενα ΞΑΝΑ».
Κύριοι,
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος διαχείρισης των δυνάμεων και πόρων της πυροσβεστικής μετά την έκδοση «πορτοκαλί» επικινδυνότητας, λόγω εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που προβλέπει το δελτίο της Ε.Μ.Υ. για την Κυριακή 1 και Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026. Έγγραφο της ΠΕ.Π.Υ.Δ. Κρήτης με ημερομηνία έκδοσης 31/1/2026 ορίζει Μερική Επιφυλακή σε όλους τους νομούς του νησιού και Υπηρεσιών 3ης Ε.Μ.Α.Κ., 3ης και 19ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., ώστε να στελεχωθούν παραπάνω συνεργεία και πυροσβεστικά οχήματα σε διασπορά σε σημεία κινδύνου για άμεση αντιμετώπιση περιστατικών πλημμύρας/χιονοπτώσεων / δυνατού ανέμου.
Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι:
Διαφοροποιείται ο ορισμός χρώματος επικινδυνότητας, αφού σύμφωνα με την ΠΕΠΥΔ Κρήτης, δείκτης με πορτοκαλί χρώμα παρουσιάζει τα ίδια δεδομένα με κόκκινο χρώμα και ορίζει μερική επιφυλακή;
Τα «χρώματα» επικινδυνότητας είναι μάλλον δυσδιάκριτα στην υπηρεσία όλο το χρόνο καθώς παρατηρείται και το καλοκαίρι προφορικά να μεταβάλλεται ο χάρτης επικινδυνότητας.
Η συνεχόμενη επιφυλακή (καθώς οι πυροσβέστες είναι σε ετοιμότητα όλο το χρόνο) ακόμα και χωρίς κάποιο περιστατικό ή απόφαση επιτροπής βασίζεται σε ποια αρχή;
Οι υπάλληλοι έχουν διάθεση και τον επαγγελματισμό να προσφέρουν στην κοινότητα, αλλά καθώς είναι σε αυξημένη ετοιμότητα όλο το χρόνο (και όχι μόνο κάποιο διάστημα το καλοκαίρι) σε υποστελεχωμένες υπηρεσίες, μαζεύουν προίκα ρεπό / ημέρες ανάπαυσης, που στη συνέχεια ζητούν ηθική αποζημίωση δικαστικά.
Σε κάθε περίπτωση όλοι οι πυροσβέστες δείχνουν απόλυτο σεβασμό στους συμπολίτες και ανωτέρους τους, με απόλυτο επαγγελματισμό και βρίσκονται στις θέσεις τους για να προσφέρουν.
Προκύπτει η απορία όμως, εκείνοι που εκδίδουν αποφάσεις αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και δείχνουν τον απαραίτητο σεβασμό στο προσωπικό;
Αναμένουμε την επίσημη απάντηση σας άμεσα, καθώς σαφής πρόθεση μας είναι η προσφυγή σε κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο.
