ΚΡΗΤΗ

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος αύριο σε περιοχές της Κρήτης

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης θα πραγματοποιηθούν αύριο, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι διακοπές εντάσσονται στο πλαίσιο εργασιών συντήρησης, κατασκευών και εξυπηρέτησης τρίτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, από τις 8:00 έως τις 10:00 το πρωί, χωρίς ρεύμα θα μείνει η περιοχή Αγία Μαρίνα στο Τσαλικάκι του Δήμου Μαλεβιζίου, γύρω από το Δημοτικό Σχολείο και στις οδούς Γ. Γεννηματά, Ψυχάρη, Παπαδιαμάντη και Καρκαβίτσα. Την ίδια ημέρα, από τις 8:00 έως τις 11:00, διακοπή θα σημειωθεί γενικά στο χωριό Παρθένι του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων.

Επιπλέον, από τις 8:00 το πρωί έως τις 3:00 το μεσημέρι, προγραμματισμένες διακοπές θα γίνουν στα χωριά Σωκαράς και Φαραγγιανά του Δήμου Γόρτυνας. Από τις 9:00 έως τις 12:00, χωρίς ρεύμα θα μείνουν περιοχές του Δήμου Φαιστού και ειδικότερα ο Αμπελούζος, η περιοχή της Γεωργικής Σχολής Μεσσαράς, καθώς και τα χωριά Πλουτή, Μορόνι, Παναγιά, Φαρί, Άνω και Κάτω Ζαρός, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων και αντλιοστασίων.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, διακοπή ρεύματος έχει προγραμματιστεί από τις 8:00 το πρωί έως τις 4:00 το απόγευμα, στην περιοχή από Πλατανιά Ξεροκαμάρα έως Αδελε Μπιτς, στον Κάμπο Αδελε.

Τέλος, στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, από τις 8:30 το πρωί έως τις 2:30 το μεσημέρι, χωρίς ηλεκτροδότηση θα παραμείνουν περιοχές στον Πάζινο, όπως η περιοχή του παιδότοπου «Νεφέλη» και το μίνι μάρκετ Κονταράκης, καθώς και το Πεδίο Βολής Κρήτης (θέσεις Α’, Β’, Γ’), η Ταχυδρομή, το ΚΤΕΟ Ακρωτηρίου, οι Στέρνες, ο Οικισμός 115, το ΠΜΤ 115 ΠΜ, το Λουτράκι και το Μαράθι.

ΠΚ team
ΠΚ team
