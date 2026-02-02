Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗ

Νέος Γενικός Διευθυντής στην Αναπτυξιακή Ηρακλείου

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

Ο νέος Γενικός Διευθυντής είναι ο Πολιτικός Μηχανικός Βαγγέλης Κουτάντος.

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ανακοίνωσε την επιλογή του νέου Γενικού Διευθυντή της εταιρείας, έπειτα από την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας αξιολόγησης υποψηφιοτήτων.

Μεταξύ πέντε ισάξιων υποψηφίων, το Διοικητικό Συμβούλιο επέλεξε ομόφωνα τον Πολιτικό Μηχανικό Βαγγέλη Κουτάντο, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή της Αναπτυξιακής Ηρακλείου, σηματοδοτώντας τη μετάβαση της εταιρείας σε μια νέα διοικητική περίοδο.
Ο κ. Κουτάντος είναι Πολιτικός Μηχανικός, με πολυετή επαγγελματική και διοικητική εμπειρία στον τομέα των τεχνικών έργων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της αναπτυξιακής πολιτικής. Έχει υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης σε δημόσιους φορείς και διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση τεχνικών και αναπτυξιακών έργων, καθώς και στη συμμετοχή και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων και ερευνητικών προγραμμάτων, με έμφαση στον χωρικό σχεδιασμό και τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.

Ο νέος Γενικός Διευθυντής διαδέχεται τον Γιώργο Μαυρογιάννη, ο οποίος υπηρέτησε τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Αναπτυξιακής Ηρακλείου επί 28 συναπτά έτη, συνδέοντας το όνομά του με την πορεία, τη θεσμική συγκρότηση και την αναπτυξιακή ωρίμανση της εταιρείας. Η συμβολή του υπήρξε καθοριστική στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας της Αναπτυξιακής Ηρακλείου και στη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης μέσα από δεκαετίες προκλήσεων και μετασχηματισμών.
Η αποχώρησή του πραγματοποιείται λόγω συνταξιοδότησης και σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας μακράς και ιδιαίτερα σημαντικής διαδρομής προσφοράς. Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τον κ. Μαυρογιάννη για το έργο και την αφοσίωσή του και του εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της ζωής του.

Η ανάληψη καθηκόντων από τον νέο Γενικό Διευθυντή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, με στόχο τη συνέχιση του έργου της εταιρείας με συνέπεια, θεσμική συνέχεια και αναπτυξιακό προσανατολισμό, αξιοποιώντας την εμπειρία του παρελθόντος και ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες ανάγκες της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Καταγγελία «φωτιά» των πυροσβεστών Κρήτη – Red...

0
Αντικείμενο της καταγγελίας είναι η επιβολή μερικής επιφυλακής στην...

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος αύριο σε περιοχές της...

0
Προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης θα πραγματοποιηθούν αύριο, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου,...



Καταγγελία «φωτιά» των πυροσβεστών Κρήτη – Red code χωρίς καιρικά φαινόμενα

ΠΚ team ΠΚ team -
Αντικείμενο της καταγγελίας είναι η επιβολή μερικής επιφυλακής στην...

Πως διαμορφώνονται οι μισθοί των ξενοδοχοϋπαλλήλων μετά την αύξηση 3%

ΠΚ team ΠΚ team -
Δείτε αναλυτικά. Από την 1η Ιανουαρίου 2026, ενσωματώθηκε η αύξηση...

Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από τη Νέα Σμύρνη – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

ΠΚ team ΠΚ team -
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα και άμεσα προχώρησε...

Τα 30 γραμμάρια που μας προστατεύουν από την άνοια – Καταναλώστε τα καθημερινά

ΠΚ team ΠΚ team -
Επιλέγοντας έξυπνα τα συστατικά της καθημερινής μας διατροφής μπορούμε...

