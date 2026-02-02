Νέος Γενικός Διευθυντής στην Αναπτυξιακή Ηρακλείου

Ο νέος Γενικός Διευθυντής είναι ο Πολιτικός Μηχανικός Βαγγέλης Κουτάντος.
Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ανακοίνωσε την επιλογή του νέου Γενικού Διευθυντή της εταιρείας, έπειτα από την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας αξιολόγησης υποψηφιοτήτων.
Μεταξύ πέντε ισάξιων υποψηφίων, το Διοικητικό Συμβούλιο επέλεξε ομόφωνα τον Πολιτικό Μηχανικό Βαγγέλη Κουτάντο, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή της Αναπτυξιακής Ηρακλείου, σηματοδοτώντας τη μετάβαση της εταιρείας σε μια νέα διοικητική περίοδο.
Ο κ. Κουτάντος είναι Πολιτικός Μηχανικός, με πολυετή επαγγελματική και διοικητική εμπειρία στον τομέα των τεχνικών έργων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της αναπτυξιακής πολιτικής. Έχει υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης σε δημόσιους φορείς και διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση τεχνικών και αναπτυξιακών έργων, καθώς και στη συμμετοχή και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων και ερευνητικών προγραμμάτων, με έμφαση στον χωρικό σχεδιασμό και τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.
Ο νέος Γενικός Διευθυντής διαδέχεται τον Γιώργο Μαυρογιάννη, ο οποίος υπηρέτησε τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Αναπτυξιακής Ηρακλείου επί 28 συναπτά έτη, συνδέοντας το όνομά του με την πορεία, τη θεσμική συγκρότηση και την αναπτυξιακή ωρίμανση της εταιρείας. Η συμβολή του υπήρξε καθοριστική στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας της Αναπτυξιακής Ηρακλείου και στη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης μέσα από δεκαετίες προκλήσεων και μετασχηματισμών.
Η αποχώρησή του πραγματοποιείται λόγω συνταξιοδότησης και σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας μακράς και ιδιαίτερα σημαντικής διαδρομής προσφοράς. Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τον κ. Μαυρογιάννη για το έργο και την αφοσίωσή του και του εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της ζωής του.
Η ανάληψη καθηκόντων από τον νέο Γενικό Διευθυντή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, με στόχο τη συνέχιση του έργου της εταιρείας με συνέπεια, θεσμική συνέχεια και αναπτυξιακό προσανατολισμό, αξιοποιώντας την εμπειρία του παρελθόντος και ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες ανάγκες της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.
