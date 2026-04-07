Κατάμεστη αίθουσα για την «Συναισθηματική Αξία» Με επιτυχία η προβολή ταινίας και η συζήτηση από το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκε, το Σάββατο 04.04.2026, η εκδήλωση προβολής της ταινίας «Συναισθηματική Αξία – Sentimental Value», που διοργάνωσε το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης, με αφορμή την υποψηφιότητα της ταινίας για το Βραβείο LUX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2026.

Κατάμεστη ήταν η αίθουσα του Μικρού Θεάτρου στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, γεγονός που επιβεβαίωσε το έντονο ενδιαφέρον του κοινού για σύγχρονες ευρωπαϊκές κινηματογραφικές παραγωγές αλλά και για θεματικές που αγγίζουν καίρια κοινωνικά ζητήματα.

Ιδιαίτερα ζωντανός και ουσιαστικός ήταν ο διάλογος που ακολούθησε της προβολής, με τη συμμετοχή ομιλητών, οι οποίοι προσέγγισαν την ταινία μέσα από διαφορετικές οπτικές. Στο πάνελ συμμετείχαν η σκηνοθέτρια Κωνσταντίνα Πάλλη, η κοινωνική λειτουργός Στέλλα Κυρμιζάκη, μέλος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, καθώς και η πρόεδρος του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Νομού Ηρακλείου Μαίρη Παχιαδάκη.

Τη συζήτηση συντόνισε η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης Γεωργία Μηλάκη, η οποία ανέδειξε τη σημασία τέτοιων δράσεων για την ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ζητήματα πολιτισμού, ισότητας και κοινωνικής συνοχής.

Η εκδήλωση ανέδειξε τον ρόλο του κινηματογράφου ως μέσου ευαισθητοποίησης και προβληματισμού, ενώ παράλληλα έφερε το κοινό πιο κοντά στις αξίες και τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του Πολιτισμού αλλά και σε κοινωνικά ζητήματα.