Κατώτατος μισθός: Αυξάνεται στα 920 ευρώ – Τι ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης

Πως διαμορφώνονται οι αμοιβές με μια δύο και τρείς τριετίες – Αύξηση 41,5% από το 2019

Στα 920 ευρώ διαμορφώνεται από την 1η Απριλίου ο νέος κατώτατος μισθός μετά την απόφαση του υπουργικού συμβουλίου για αύξηση του κατά 40 ευρώ.

Πρόκειται για την έκτη κατά σειρά αύξηση από το 2019, η οποία συνολικά οδήγησε σε σωρευτική αύξηση κατά 41,5%, όπως σημείωσε ο πρωθυπουργός κ. Κ. Μητσοτάκης.

Σημειώνεται ότι με τη νέα αύξηση προσεγγίζεται ο στόχος για διαμόρφωση του κατώτατου μισθού στα 950 το 2027, ο οποίος αποτελεί προεκλογική κυβερνητική δέσμευση.

Την σχετική εισήγηση έκανε η υπουργός Εργασίας κυρία Νίκη Κεραμέως η οποία υπογράμμισε ότι η αύξηση είναι συνετή με στόχο τη διεύρυνση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών εντός των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας.

Στόχος για το 2027, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μέσος μισθός να φτάσει στα 1.500 ευρώ και ο βασικός στα 950 ευρώ

Πρόκειται για μηνιαία αύξηση 40 ευρώ από πέρυσι, που αντιστοιχεί σε σχεδόν μισό μισθό ετησίως, ή πάνω από 3.780 ευρώ συνολικά και 41,5% σωρευτική πρόοδο από το 2019.

Ο κατώτατος μισθός

Η αναπροσαρμογή του κατώτατου θα επηρεάζει άμεσα περίπου 650.000 εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα αλλά και σχεδόν 600.000 δημοσίους υπαλλήλους, καθώς ο κατώτατος μισθός λειτουργεί ως ενιαία βάση υπολογισμού και για το δημόσιο τομέα.

Αυξήσεις θα προκύψουν και στις τριετίες, έτσι ώστε 0 μισθός με μία τριετία θα διαμορφωθεί στα 1.012 ευρώ, με δύο τριετίες στα 1.104 ευρώ και με τρείς τριετίες θα ανέλθει στα 1.196 ευρώ.

Ταυτοχρόνως, η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει προς τα πάνω μια σειρά από επιδόματα που συνδέονται μ’ αυτόν, μεταξύ των οποίων το επίδομα ανεργίας, επιδόματα μητρότητας, γονικών αδειών, εποχικά βοηθήματα για τις συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες και άλλες κοινωνικές παροχές για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι στόχος για το 2027 είναι ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1.500 ευρώ και ο βασικός 950 ευρώ. Οι αυξήσεις και οι φοροελαφρύνσεις θα είναι μόνιμες και επαναλαμβανόμενες στην Ελλάδα.

«Σε τόσο σύνθετη συγκυρία την εθνική ισχύ που εκπέμπεται και πέραν των συνόρων μας οφείλει να την σφυρηλατεί η εσωτερική σταθερότητα και ενότητα. Η δύναμη να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα και τα σοβαρά ενός κόσμου που αλλάζει, από τα μικρά και ασήμαντα του κομματικού μας μικρόκοσμου» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.