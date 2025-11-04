ΕΛΛΑΔΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ επέδωσε τα διαπιστευτήρια της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ, συναντήθηκε με τον Κωνσταντίνο Τασούλα, ενώ αύριο θα έχει συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό.

Η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, επέδωσε το πρωί της Τρίτης, τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έφτασε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου έγινε δεκτή από τον Κωνσταντίνο Τασούλα. Κατά την άφιξή της έγινε ανάκρουση του εθνικού ύμνου της χώρα μας από την μπάντα του Λιμενικού.

Στον σύντομο διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ρώτησε την κ. Γκιλφόιλ εάν έχει έρθει ξανά στην χώρα μας για τουρισμό και εκείνη απάντησε, ναι, για τον μήνα του μέλιτος, ενώ τόνισε ότι έχει επισκεφτεί, επίσης, την Μύκονο, την Κέρκυρα και την Σαντορίνη.

Στη συνέχεια, η νέα Αμερικανίδα πρέσβης είχε συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ την Τετάρτη θα γίνει δεκτή από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Έρχεται νέο πρόγραμμα επιδότησης εργασίας: 50.000 νέες...

0
Έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του ποσοστού ανεργίας που...

Ευλογιά των προβάτων: Άρχισαν συλλήψεις για παραβίαση...

0
Οι σχετικές δικογραφίες έχουν σχηματιστεί με βάση το άρθρο...

Έρχεται νέο πρόγραμμα επιδότησης εργασίας: 50.000 νέες...

0
Έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του ποσοστού ανεργίας που...

Ευλογιά των προβάτων: Άρχισαν συλλήψεις για παραβίαση...

0
Οι σχετικές δικογραφίες έχουν σχηματιστεί με βάση το άρθρο...
ΠΚ team
ΠΚ team
