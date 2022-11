Κίνα: Ξεσηκωμός μετά από φωτιά σε κτίριο με 10 νεκρούς – «Δώστε τέλος στo lockdown»

Η φονική πυρκαγιά στην Σιντζιάνγκ, στην βορειοδυτική Κίνα, προκάλεσε την οργή χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατά της αυστηρής πολιτικής για «μηδενική COVID» του Πεκίνου, στην οποία αποδίδουν καθυστέρηση στην παροχή βοήθειας.

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εννέα τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο κατοικιών την Πέμπτη στο Ουρούμτσι, την περιφερειακή πρωτεύουσα της Σιντζιάνγκ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Από χθες, Παρασκευή, στα μηνύματα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Κίνα και το εξωτερικό αναφέρεται ότι οι καραντίνες για την αναχαίτιση της COVID, που έχουν τεθεί σε ισχύ στην πόλη, εμπόδισαν την άφιξη των πυροσβεστών στον τόπο του δυστυχήματος.

Βίντεο δείχνουν παράλληλα ομάδες ανθρώπων που έχουν κατέβει στους δρόμους του Ουρούμτσι, για να διαμαρτυρηθούν για τα περιοριστικά μέτρα.

Urumchi civilians protest against Chinese Lock-Down Policy because it may contribute to the 10 death and 9 more injuries in the 11.24 Urumchi Fire Accident.

The longest lock-down has resulted in more than 100 days preventing residents from getting out of their apartments.#china pic.twitter.com/0K028Vk0PJ

— Vibe (@Zweige4) November 25, 2022