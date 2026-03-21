ΚΚΕ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού: Βαθιά ταξικός ο ρατσισμός που καλλιεργείται

Τη σφαγή στη Νότια Αφρική, που ξεσκέπασε τις βαναυσότητες του απαρτχάιντ και οδήγησε στην καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Ρατσισμού, μνημονεύει το ΚΚΕ, σε ανακοίνωσή του για την σημερινή (21/3) Παγκόσμια Ημέρα.

Όπως σημειώνει ο Περισσός, στις 21 Μαρτίου 1960 οι κατασταλτικές δυνάμεις της Νότιας Αφρικής δολοφόνησαν εν ψυχρώ 69 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 180, όταν άνοιξαν πυρ σε βάρος διαδήλωσης χιλιάδων ανθρώπων που κατήγγειλαν το απάνθρωπο καθεστώς του Απαρτχάιντ και διεκδικούσαν ίσα δικαιώματα.

Το 1966 ο ΟΗΕ αποφάσισε να ανακηρύξει την 21η Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού και των Φυλετικών Διακρίσεων.

Σήμερα, 60 χρόνια μετά, «ο τροχός της ιστορίας μοιάζει να γυρίζει ακόμα πιο πίσω, ως αποτέλεσμα της καπιταλιστικής βαρβαρότητας», υπογραμμίσει, προσθέτοντας πως «σ’ έναν κόσμο όπου η φωτιά του πολέμου εξαπλώνεται απ’ άκρη σ’ άκρη στον πλανήτη, μπροστά στον κίνδυνο μιας γενικευμένης παγκόσμιας σύρραξης,

ο ρατσισμός και η μισαλλοδοξία είναι τα όπλα των κυρίαρχων αστικών τάξεων για να διαιρούν τους λαούς και πρώτα απ’ όλα την εργατική τάξη. Τα καπιταλιστικά κράτη και οι ιμπεριαλιστικές συμμαχίες της ‘δημοκρατίας’ και του ‘κράτους δικαίου’, δίνουν μαθήματα άγριων ρατσιστικών πολιτικών σε βάρος εκατομμυρίων ανθρώπων, μεταναστών και προσφύγων».

«Η Συνθήκη της Γενεύης για τους Πρόσφυγες έχει ουσιαστικά καταργηθεί»

«Στις ΗΠΑ, που μακελεύουν τον λαό του Ιράν, η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής είναι ο δολοφονικός μηχανισμός της ICE, που σκορπά τον τρόμο σε δεκάδες αμερικανικές πόλεις και εκτελεί ανθρώπους μέσα στο δρόμο σε κοινή θέα.

Το ίδιο το κράτος του Ισραήλ, είναι κράτος κατακτητής, εισβολέας, γενοκτόνος και τρομοκράτης της Μέσης Ανατολής. Η ΕΕ με το νέο βάρβαρο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο προβλέπει τη χρήση ‘αναλογικής’ βίας ακόμα και σε εξάχρονα παιδιά και νομιμοποιεί τις επαναπροωθήσεις στο όνομα της «αποτροπής της παράνομης μετανάστευσης», επισημαίνει το ΚΚΕ.

Και προσθέτει ότι «η αμαρτωλή Frontex επιβλέπει τις ‘επιχειρήσεις’ στις θάλασσες της Μεσογείου και του Αιγαίου, που έχουν μετατραπεί σε υγρά νεκροταφεία.

Τώρα, ΕΕ και αστικές κυβερνήσεις, προετοιμάζονται για τα νέα κύματα προσφύγων που ήδη γεννά ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μετά την γκαγκστερική επίθεση των ΗΠΑ – Ισραήλ απέναντι στο Ιράν. Βάζουν μπροστά την υλοποίηση των απάνθρωπων σχεδίων για τους λεγόμενους ‘κόμβους επιστροφής’ στην Αφρική, δηλαδή τα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης».

Το ΚΚΕ κατηγορεί και την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τονίζοντας πως «στην Ελλάδα, η κυβέρνηση της ΝΔ, που έχει βάλει τη χώρα για τα καλά μέσα στο μακελειό του πολέμου για να εξασφαλίσει μερίδιο από τη μοιρασιά και τη λεία για λογαριασμό της αστικής τάξης, ταυτόχρονα φιλοδοξεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εφαρμογή του νέου Συμφώνου, στην ουσία του οποίου συμφωνούν όλα τα αστικά κόμματα.

Επενδύει στην προώθηση των εκτρωματικών ‘κόμβων επιστροφής’. Με τον πρόσφατο άγριο και ρατσιστικό νόμο Πλεύρη, η ιδιότητα του μετανάστη και η προσπάθεια απελπισμένων ανθρώπων να ξεφύγουν από την εξαθλίωση, μετατρέπεται σε έγκλημα με βαριές ποινές φυλάκισης. Η Συνθήκη της Γενεύης για τους Πρόσφυγες έχει ουσιαστικά καταργηθεί», σημειώνει.

«Ο ρατσισμός που καλλιεργείται είναι βαθιά ταξικός»

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι «ο ρατσισμός που καλλιεργείται είναι βαθιά ταξικός. Τα ζητήματα της θρησκείας και της ‘πολιτιστικής κουλτούρας’, που κατ’ εξοχήν αναπαράγονται για να δικαιολογήσουν τις ρατσιστικές διακρίσεις, καθόλου δεν απασχολούν τους μεγάλους επενδυτές των golden visa. Γι’ αυτούς, τα αστικά κράτη επιφυλάσσουν τα πιο φιλόξενα καλωσορίσματα,

χωρίς να εξετάζεται η καταγωγή τους και η πηγή των χρημάτων τους. ‘Παράνομοι’, ‘επικίνδυνοι’ και ‘λαθραίοι’ είναι μόνο οι απελπισμένοι που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και την εξαθλίωση και φτάνουν με τις βάρκες του ξεριζωμού. Η δική τους ζωή είναι αριθμός που μπορεί να προστεθεί στη λίστα των μακάβριων εγκληματικών ναυαγίων στην Πύλο, τη Χίο, την Κρήτη και αλλού».

«Τα εγκλήματα των επαναπροωθήσεων μένουν ατιμώρητα. Οι μετανάστες εργάτες, τα αναγκαία για το κεφάλαιο φθηνά εργατικά χέρια των δουλεμπορικών συμφωνιών και της μετάκλησης, πρέπει να είναι τρομοκρατημένοι υπό τη μόνιμη απειλή της απέλασης και στην ομηρία των ‘χαρτιών’, χωρίς δικαιώματα, γιατί έτσι μεγαλώνουν η εκμετάλλευσή τους και τα κέρδη των αφεντικών. Αυτή είναι η σύγχρονη πολιτική του αστικού κράτους για την ‘κοινωνική ένταξη’ των μεταναστών και προσφύγων», προσθέτει.

«Μέτωπο απέναντι στο ρατσισμό είναι το παράδειγμα των υγειονομικών της Χίου»

Για να υπογραμμίσει, όμως, πως «όσο κι αν μοιάζει ότι γυρίζει προς τα πίσω, όσα πισωγυρίσματα κι αν κάνει, ο τροχός της ιστορίας πηγαίνει πάντα μπροστά. Με την πάλη των λαών και των εργατών που ενωμένοι, ανεξάρτητα από καταγωγή, φυλή, χρώμα, θρησκεία, φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό, άλλα προσωπικά γνωρίσματα, θα ανατρέψουν το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης,

των πολέμων, της εξαθλίωσης και του ξεριζωμού. Γιατί μέτωπο απέναντι στο ρατσισμό», τονίζει χαρακτηριστικά το ΚΚΕ, «είναι το παράδειγμα των υγειονομικών της Χίου, που έσπευσαν να φροντίσουν τους σκοτωμένους και τραυματισμένους πρόσφυγες και αποκάλυψαν τα πραγματικά χαρακτηριστικά του εγκλήματος. Η άοκνη προσπάθεια δασκάλων και εκπαιδευτικών, συλλόγων γονέων κ.ά., που απλώνουν την αγκαλιά τους σε όλα τα παιδιά των μεταναστών και προσφύγων και συγκρούονται με τις κάθε είδους προσπάθειες διάδοσης του ρατσισμού στα σχολεία και στα παιδιά».

«Οι κοινοί αγώνες Ελλήνων και μεταναστών εργατών για δουλειά και ζωή με δικαιώματα, είναι η πάλη ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν. Οι λαοί τελικά είναι αυτοί που θα βγουν νικητές από αυτή τη βαρβαρότητα!», σημειώνει καταληκτικά.