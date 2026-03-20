Την Τρίτη η κλήρωση για το τζακ-ποτ του Λαϊκού Λαχείου που μοιράζει περισσότερα από 2 εκατ. ευρώ συνολικά κέρδη – Στις Σπέτσες ο νικητής που κέρδισε 492.500 ευρώ στις 10 Μαρτίου

Συνολικά κέρδη έως και 2.030.000 ευρώ μοιράζει η 12η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στις 19:00. Όσοι επιθυμούν να δοκιμάσουν την τύχη τους μπορούν να προμηθεύονται τους λαχνούς τους στα καταστήματα Allwyn και λαχειοπώλες όλης της Ελλάδας, με κόστος 10 ευρώ ανά πεντάδα και 2 ευρώ ανά λαχνό.

Επιπλέον, το Λαϊκό Λαχείο δίνει και 50% πιθανότητες για κέρδη τουλάχιστον 10 ευρώ στην πεντάδα, εφόσον ο μονός ή ο ζυγός λήγοντας του λαχνού, είναι αντίστοιχος με το τελευταίο ψηφίο του Μεγάλου Λαχνού της κλήρωσης.

Στις Σπέτσες η «χρυσή» πεντάδα στην κλήρωση της 10ης Μαρτίου

Με τον καλύτερο τρόπο μπήκε το καλοκαίρι για έναν τυχερό στις Σπέτσες, που κέρδισε 492.500 ευρώ στην κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου. Ο μεγάλος νικητής της 10ης κλήρωσης προμηθεύτηκε την «χρυσή» πεντάδα του από τον κ. Σοφοκλή Μαμωνά, λαχειοπώλη του νησιού: «Πήρα μεγάλη χαρά. Νιώθω πως συνέβαλα στο να αλλάξω τη ζωή κάποιου προς το καλύτερο. Πρόκειται για έναν σταθερό πελάτη και παίκτη του Λαϊκού Λαχείου» τονίζει ο κ. Μαμωνάς.

Δυνατότητα εκτυπωμένης μορφής

Διαθέσιμη για την αυριανή κλήρωση είναι και η εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λήγοντα και χιλιάδας. Στα καταστήματα Allwyn, καθώς και στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., οι παίκτες του Λαϊκού Λαχείου μπορούν να διαλέξουν συγκεκριμένο λήγοντα από το μηδέν έως το εννιά, συγκεκριμένη χιλιάδα, τον συνδυασμό λήγοντα και χιλιάδας, καθώς και τον τυχαίο μονό ή ζυγό λήγοντα.

Τα μικρότερα κέρδη

Εκτός από το μεγάλο έπαθλο του τρίδυμου λαχνού, η κλήρωση της Τρίτης θα μοιράσει στους παίκτες του Λαϊκού Λαχείου και άλλα, μικρότερα έπαθλα. Από 15.000 ευρώ θα κερδίσουν οι λαχνοί που διαθέτουν τον ίδιο αριθμό με τον Μεγάλο Λαχνό σε όλες τις άλλες σειρές, εκτός από τον τρίδυμο. Από τους υπόλοιπους 139 λαχνούς κάθε σειράς που προκύπτουν αυτόματα, τα κέρδη κυμαίνονται από 50 έως 5.000 ευρώ.