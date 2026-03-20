Τέμπη: Την Δευτέρα ξεκινά η δίκη για την τραγωδία με τους 57 νεκρούς – 36 κατηγορούμενοι και 352 μάρτυρες

Η διαδικασία εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει χρονικά τα δύο χρόνια!
Την Δευτέρα 23 Μαρτίου ξεκινά η δίκη για την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.
Στο εδώλιο θα καθίσουν 36 κατηγορούμενοι, όλοι μη πολιτικά πρόσωπα, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση το κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών, καθώς και τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και της πρόκλησης σωματικής βλάβης.
Η διαδικασία αναμένεται να έχει μεγάλη χρονική διάρκεια, εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα δύο χρόνια, καθώς οι μάρτυρες κατηγορίας φτάνουν τους 352. Η δίκη θα διεξαχθεί στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Πανεπιστημίου στη Λάρισα, όπου τα μέτρα ασφαλείας θα είναι ιδιαίτερα αυστηρά.
Την πρώτη ημέρα δεν αναμένονται ουσιαστικές εξελίξεις, πέρα από την παρουσία των κατηγορουμένων και τις δηλώσεις παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας από συγγενείς των 57 θυμάτων και επιζώντες.
Παράλληλα, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή τα γεγονότα της προηγούμενης ημέρας, καταλογίζοντας στις Ζωή Κωνσταντοπούλου και Μαρία Καρυστιάνη προσπάθεια «δυναμιτισμού» της διαδικασίας. Η Ένωση έκανε λόγο για συμπεριφορές που θυμίζουν «Άγρια Δύση», αναφέροντας τραμπουκισμούς, παράνομες βιντεοσκοπήσεις και εκδίωξη δικαστικών λειτουργών, με αφορμή τη διακοπή της διαδικασίας λόγω αναρρωτικής άδειας της προέδρου και το αίτημα των συνηγόρων για πρόσβαση σε ψηφιακά πειστήρια.
