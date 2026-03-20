«Άρωμα καλοκαιριού» με δεκάδες αφίξεις στο αεροδρόμιο Ηράκλειο

Όλα θα κριθούν από τις εξελίξεις του πολέμου.
Με δεκάδες αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών από χώρες εκτός Σένγκεν αναμένεται να κλείσει ο μήνας Μάρτιος για το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης».
Αν και δεν πρόκειται για πτήσεις που σηματοδοτούν την έναρξη της νέας τουριστικής περιόδου, αποτελούν, ωστόσο, τις περισσότερες που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής για το τρέχον έτος.
Βέβαια, πολλά μπορούν ακόμα και να ανατραπούν με δεδομένο την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τις εξελίξεις που επιφέρει ο πόλεμος. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένονται στο «Νίκος Καζαντζάκης» 27 αφίξεις και ισάριθμες αναχωρήσεις από το Ηράκλειο.
Και μπορεί μία ημέρα νωρίτερα, δηλαδή στις 30/3, να έχουν προγραμματιστεί 11 αφίξεις αεροσκαφών από επίσης χώρες εκτός Σένγκεν, ωστόσο την επόμενη ημέρα αναμένεται- εάν δεν υπάρξει κάτι ανατρεπτικό λόγω της υπάρχουσας κατάστασης- να δούμε εικόνες καλοκαιριού με τον ΚΑΗΚ να είναι γεμάτος από τουρίστες που έρχονται στην Κρήτη για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
Τα περισσότερα αεροσκάφη είναι από τη Μεγάλη Βρετανία, υπάρχουν πτήσεις από Αλβανία, αλλά και άλλους προορισμούς.
Στο διάστημα αυτό, οπότε και αναμένεται να υπάρξουν συνεχείς πτήσεις οι επιβάτες των οποίων περνούν από διαβατηριακό έλεγχο, θα τεσταριστούν και οι αντοχές των αστυνομικών που θα πραγματοποιούν τους ελέγχους των επιβατών. Κι αυτό γιατί όπως έχει γράψει το patris.gr, από τον περασμένο Οκτώβριο, έχει τεθεί σε λειτουργία το νέο σύστημα εισόδου – εξόδου των επισκεπτών από χώρες εκτός Σένγκεν.
Πρόκειται για ένα σύστημα που ξεκίνησε να λειτουργεί στον αερολιμένα Ηρακλείου από τις 12 Οκτωβρίου και σκοπός του είναι να κάνει τους συνοριακούς ελέγχους εξυπνότερους και πιο ψηφιακούς. Αφορά όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν μια σύντομη διαμονή έως και 90 ημερών εντός μιας περιόδου 180 ημερών στον χώρο Σένγκεν.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, όλη η υλικοτεχνική υποδομή είναι στη διάθεση των αστυνομικών του αερολιμένα, οι οποίοι πραγματοποιούν ήδη τους διαβατηριακούς ελέγχους με τη χρήση των νέων συστημάτων, ακόμα όμως, είναι η περίοδος της χρήσης που θα δείξει εάν υπάρχουν περιθώρια βελτιώσεων. Η χρήση του απαιτεί όπως λένε οι πληροφορίες περισσότερα άτομα στα αεροδρόμια που έχει τοποθετηθεί, μεταξύ αυτών και του Ηρακλείου.
«Μέχρι και πριν λίγο καιρό ο έλεγχος ήταν οπτικός, τώρα με την προσθήκη βιομετριών στοιχείων, η ασφάλεια είναι ακόμα μεγαλύτερη» σχολίασε αρμόδια πηγή, τονίζοντας ότι πρόκειται για εξοπλισμό 3ης γενιάς.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ