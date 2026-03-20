Όμορφες παρτίδες σκακιού στα «16α Φραγκιαδάκεια»

Σε ιδιαίτερα θερμό και ενθουσιώδες κλίμα πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες σκακιού στα 16α Φραγκιαδάκεια, ένας αγαπημένος και διαχρονικός θεσμός σχεδόν δύο δεκαετιών για την τοπική κοινωνία της Χερσονήσου.
Οι αγώνες φιλοξενήθηκαν στο Κουτουλουφάρι, στη μεγάλη και φιλόξενη αίθουσα του «Βριτόμαρτις», έναν χώρο που αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για τις προπονήσεις και τις δράσεις των τοπικών σκακιστών.
Συνολικά, 70 αθλητές, μικροί και μεγάλοι, συμμετείχαν στη διοργάνωση, προσφέροντας όμορφες παρτίδες και στιγμές δημιουργικής άμιλλας.
Το σκάκι, ως άθλημα που καλλιεργεί τη σκέψη, τη στρατηγική και την πνευματική πειθαρχία, απέδειξε για ακόμη μία φορά τη δυναμική του, ενώ οι γονείς των μικρών αθλητών παρακολουθούσαν με υπομονή και υπερηφάνεια τις προσπάθειες των παιδιών τους.
Ιδιαίτερη αξία και ταυτότητα στη διοργάνωση δίνει η οικογένεια Φραγκιαδάκη, η οποία αποτελεί τον δημιουργό και βασικό διοργανωτή του θεσμού όλα αυτά τα χρόνια, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διατήρηση και την εξέλιξή του.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, αθλοθέτησε τα έπαθλα για τους νικητές και φρόντισε για την άψογη φιλοξενία ενώ το Βιβλιοπωλείο «βιβλιοθήκη» του Βαρδή Φραγκιαδάκη προσέφερε τα πάνελ, τα αναμνηστικά διπλώματα σε όλους τους συμμετέχοντες. Πολλά γλυκά και εδέσματα προσφέρθηκαν από γονείς αθλητών της ΣΟΧ στην εκδήλωση.
Την έναρξη της εκδήλωσης έκανε η Πόπη Φραγκιαδάκη Παρλαμά, Πρόεδρος του Σκακιστικού Ομίλου Χερσονήσου, η οποία απηύθυνε χαιρετισμό, ευχαρίστησε τους τοπικούς φορείς για τη στήριξή τους και αναφέρθηκε στη σημασία του θεσμού για την ανάπτυξη του σκακιού στην περιοχή. Τον Δήμο Χερσονήσου εκπροσώπησε η Δημοτική Σύμβουλος Δέσποινα Πλευράκη, η οποία στηρίζει ενεργά το άθλημα και τις δράσεις του.
Ιδιαίτερα ενθαρρυντική ήταν η συμμετοχή αθλητών από περιοχές και ομάδες, όπως ο παιδικός σταθμός «Τα Ζουζουνάκια», οι Σίσες Ρεθύμνου, ο Χάρακας, το Ηράκλειο, καθώς και από τη Χερσόνησο, τα Μάλια και η ευρύτερη περιοχή, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διαρκώς αυξανόμενη απήχηση του σκακιού.
Την οργάνωση των αγώνων ανέλαβε ο προπονητής του ΣΟΧ Νίκος Παπανδρέου, τη γραμματειακή υποστήριξη ο προπονητής Γιάννης Δομοσίδης, ενώ χρέη διαιτήτριας εκτέλεσε η προπονήτρια του ΣΟΧ Μαίρη Βασιλακάκη.
Τα αποτελέσματα
Οι αγώνες διεξήχθησαν σε 6 γύρους με έντονο ενδιαφέρον και υψηλό επίπεδο συμμετοχής. Διακρίθηκαν με κύπελλο και μετάλλια με σειρά:
Αγόρια
Α-6
-
Γαρεφαλάκης Μανώλης
-
Φρυσουλάκης Ηρακλής
-
Μαυράκης Νίκος
-
Φραγκάκης Γιάννης
Α-8
-
Γαρεφαλάκης Μάνος
-
Σουλτάτος Μάνος
-
Τσαντουρίδης Γιώργος
-
Αεράκης Ιωάννης
Α-10
-
Γαρεφαλάκης Νικήτας
-
Γαργανουράκης Μάξιμος
-
Διαλυνάς Νίκος
-
Φρυσουλάκης Αλέξανδρος
Α-12
-
Σπανάκης Μάξιμος
-
Δεμισαρλής Ηρακλής
-
Καροφυλλάκης Μάνος
Κορίτσια
Κ-6
-
Χαλκιαδάκη Μαριλία
-
Μουντράκη Ειρήνη
-
Μαριάννου Ιωάννα
-
Παρλαμά Βασιλική
Κ-8
-
Φραγκιαδάκη Κάλλια
-
Κατσιαλάκη Κατερίνα
-
Κουτσαυτάκη Αγγελική
-
Φρυσουλάκη Ξένια
Κ-10
-
Φραγκιαδάκη Έλενα
-
Ρασούλη Διαμάντω
Κ-12
-
Αποστολάκη Νικολίνα
-
Καραντινάκη Ανδρονίκη
-
Μπουλνακάκη Δήμητρα
-
Πελεκού Μαρία
Ενήλικες άνδρες
-
Λαντζουράκης Νίκος,
-
Παπανδρέου Νίκος
-
Διαλυνάς Αλέξης
-
Μιχόπουλος Παναγιώτης
Γυναίκες
-
Μπαζάκου Μαρία
-
Λίβα Ελευθερία.
Χορηγοί της διοργάνωσης
Βρεφονηπιακός Σταθμός «Τα Ζουζουνάκια», Βιβλιοπωλείο «Βιβλιοθήκη», Prime Sportswear, Ζαχαροπλαστείο «Βασιλειάδης», Ζαχαροπλαστείο «Σαβοϊδάκης» και Σ/Μ Χαλκιαδάκης και Σ/Μ Κρητικός.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ