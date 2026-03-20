Ηράκλειο: 21χρονη γέννησε στο ασθενοφόρο καθ’ οδόν για το ΠΑΓΝΗ – Η δραματική διαδρομή από τον Χάρακα και ο τοκετός σε 5 λεπτά

Μια ξεχωριστή στιγμή γεμάτη αγωνία αλλά και χαρά εκτυλίχθηκε στο Ηράκλειο, όταν ένα υγιέστατο αγοράκι γεννήθηκε μέσα σε ασθενοφόρο, κατά τη διάρκεια επείγουσας διακομιδής προς το ΠΑΓΝΗ.
Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, όταν 21χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Χάρακα με έντονες ωδίνες. Η κατάσταση εξελίχθηκε ταχύτατα και κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά της στο νοσοκομείο. Ωστόσο, λίγα μόλις λεπτά μετά την αναχώρηση και ενώ το ασθενοφόρο βρισκόταν στην περιοχή των Αρμανωγείων, ο τοκετός είχε ήδη ξεκινήσει.
Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, με τον γιατρό Μανώλη Δουλγεράκη, τη μαία Ελένη Χριστοδουλάκη και τον οδηγό Γιώργο Ποταμιανάκη, κλήθηκε να διαχειριστεί μια ιδιαίτερα απαιτητική και κρίσιμη κατάσταση. Το όχημα ακινητοποιήθηκε και μέσα σε λίγα λεπτά στήθηκε μια «μάχη ζωής», με τον τοκετό να ολοκληρώνεται με απόλυτη επιτυχία.
Το νεογνό γεννήθηκε σε λιγότερο από πέντε λεπτά, έκλαψε αμέσως και του παρασχέθηκαν οι πρώτες φροντίδες επί τόπου, πριν συνεχιστεί η διακομιδή προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου μητέρα και παιδί παραδόθηκαν σε άριστη κατάσταση.
«Όλα γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες της φύσης», ανέφερε χαρακτηριστικά η μαία Ελένη Χριστοδουλάκη, περιγράφοντας την ένταση της στιγμής, ενώ δεν έκρυψε την αγωνία της: «Έκανα εγώ τις αναπνοές… μάλλον εγώ γεννούσα από την αγωνία μου». Όπως εξήγησε, η κατάσταση θα μπορούσε να εξελιχθεί επικίνδυνα, ωστόσο η κεφαλική προβολή του βρέφους αποτέλεσε καθοριστικό στοιχείο για την ομαλή έκβαση.
Από την πλευρά του, ο γιατρός Μανώλης Δουλγεράκης τόνισε ότι πρόκειται για μια διαδικασία που μπορεί να εξελιχθεί απρόβλεπτα, επισημαίνοντας τη σημασία της έγκαιρης μεταφοράς των εγκύων σε νοσοκομείο. Όπως ανέφερε, μέσα σε περίπου δέκα λεπτά από την αναχώρηση, η ομάδα αναγκάστηκε να προχωρήσει σε τοκετό εντός του ασθενοφόρου, με την όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται ταχύτατα και χωρίς επιπλοκές.
Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η 21χρονη είχε υποβληθεί σε καισαρική τομή στο παρελθόν, στοιχείο που αυξάνει τον κίνδυνο σε έναν φυσιολογικό τοκετό. Παρά τις δυσκολίες και την έντονη αγωνία, όλα εξελίχθηκαν ομαλά, με τη μητέρα να κρατά πλέον στην αγκαλιά της το τρίτο της παιδί.
Καθοριστική υπήρξε και η συμβολή του οδηγού του ασθενοφόρου, που με ψυχραιμία διαχειρίστηκε τη μεταφορά σε ένα περιστατικό όπου κάθε λεπτό αποδείχθηκε κρίσιμο.
Οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο εσωτερικό του ασθενοφόρου ανέδειξαν την ετοιμότητα και τον επαγγελματισμό των ανθρώπων της πρώτης γραμμής, οι οποίοι μέσα από μια δύσκολη και απαιτητική διαδικασία συνέβαλαν στο να έρθει με ασφάλεια στον κόσμο μια νέα ζωή.
Όπως ανέφεραν οι ίδιοι, η εμπειρία αυτή ήταν από τις πιο έντονες της καριέρας τους, αφήνοντας πίσω της μια βαθιά αίσθηση ανακούφισης και χαράς.
*με πληροφορίες από http://Neakriti.gr