Κύκλωμα με αλλοδαπούς: Προσωρινά κρατούμενοι οι μεσάζοντες

Από: ΠΚ team

Η διαδικασία ήταν μαραθώνιο και κράτησε ως τη νύχτα της Παρασκευής.

Μετά από μία μαραθώνια διαδικασία, αργά το βράδυ της Παρασκευής ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των κατηγορούμενων ως μεσαζόντων στο κύκλωμα με τους αλλοδαπούς, με επίκεντρο ιδιωτικό ΚΕΠ στο Ηράκλειο. Την Παρασκευή απολογήθηκαν οι πέντε από τους έξι συλληφθέντες Πακιστανούς «μεσάζοντες»-ο αποκαλούμενος «Σαντάμ» πήρε νέα προθεσμία για την Κυριακή- οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Οι απολογίες των συλληφθέντων συνεχίζονται μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ ως γνωστό τη Δευτέρα θα απολογηθούν τελευταίοι οι ιδιοκτήτες-διαχειριστές του ιδιωτικού ΚΕΠ, ο 51χρονος φερόμενος «αρχηγός» και η 44χρονη σύζυγος του.

Οι μεσάζοντες της πακιστανικής κοινότητας είχαν κομβικό ρόλο καθώς λειτουργούσαν ως σύνδεσμος ανάμεσα στους εργαζόμενους στο Πακιστάν και ιδιωτικό ΚΕΠ του 51χρονου. Εντόπιζαν υποψήφιους εργαζόμενους στο Πακιστάν, συγκέντρωναν τα χρήματα για τη μετάκληση, οργάνωναν τη μεταφορά τους στην Ελλάδα, συντόνιζαν την επικοινωνία με το δίκτυο στην Ελλάδα και εισέπρατταν κάθε μήνα και τα χρήματα για τις ασφαλιστικές εισφορές.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα απολογηθούν οι συλληφθέντες εργαζόμενοι του ιδιωτικού ΚΕΠ και οι φερόμενοι εικονικοί εργοδότες.

 

