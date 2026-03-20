Κρητική ιστοσελίδα ανάμεσα στα κορυφαία 10 Foodie Websites του κόσμου

Μια σημαντική διεθνή διάκριση απέσπασε η κρητική γαστρονομική ιστοσελίδα cretangea.com, η οποία συγκαταλέγεται στα Top 10 Foodie Websites 2026, σύμφωνα με τη λίστα που ανακοίνωσε το Διεθνές Ινστιτούτο Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού (IGCAT).

Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο ειδικής τελετής που πραγματοποιήθηκε χθες, 19 Μαρτίου, στην Opatija της Κροατίας, παρουσία διεθνών εκπροσώπων του Τουρισμού και της Γαστρονομίας. Η διάκριση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Κρήτη έχει ανακηρυχθεί Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2026, σε αναγνώριση της μοναδικής της γαστρονομικής παράδοσης, των τοπικών προϊόντων της, αλλά και της βαθιάς σύνδεσης της διατροφής με τον Πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον του νησιού.

Η ιστοσελίδα CretanGea επιλέχθηκε από διεθνή επιτροπή ειδικών του IGCAT, στο πλαίσιο της 5ης διοργάνωσης του θεσμού Top Foodie Websites, που αναδεικνύει ιστοσελίδες οι οποίες προωθούν αυθεντικές γαστρονομικές εμπειρίες και συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων. Τα κριτήρια αξιολόγησης περιλάμβαναν την ευχρηστία της ιστοσελίδας, τη δημιουργικότητα των εμπειριών που προβάλλει, τη σύνδεση με την τοπική κουλτούρα και τη στήριξη των μικρών παραγωγών.

Μέσα από το περιεχόμενό της, η ιστοσελίδα CretanGea αναδεικνύει τον πλούτο της κρητικής γαστρονομίας, προβάλλοντας τοπικά προϊόντα, παραδοσιακές συνταγές, οινογαστρονομικές διαδρομές, εμπειρίες γευσιγνωσίας, επισκέψεις σε παραγωγούς και δραστηριότητες που φέρνουν τον επισκέπτη σε άμεση επαφή με τον πολιτισμό και τη φύση της Κρήτης.

Η ένταξη της κρητικής ιστοσελίδας στη διεθνή λίστα των Top 10 Foodie Websites 2026 αποτελεί μια ακόμη επιβεβαίωση της δυναμικής που αναπτύσσει η Κρήτη στον τομέα του γαστρονομικού τουρισμού, ενισχύοντας τη διεθνή προβολή της ως κορυφαίου προορισμού αυθεντικών γαστρονομικών εμπειριών.

Ο θεσμός των Top Foodie Websites, που διοργανώνεται από το IGCAT, στοχεύει να αναδείξει ψηφιακές πλατφόρμες που συμβάλλουν στην προώθηση τοπικών γαστρονομικών εμπειριών, ενισχύοντας παράλληλα τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και τη στήριξη μικρών παραγωγών και τοπικών κοινοτήτων.