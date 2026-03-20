Τον ΕΣΔΑΚ επισκέφθηκε η ΔΕΕΠ(ΝΟΔΕ) Ηρακλείου με τη συμμετοχή της Γραμματείας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης

Για το σοβαρότατο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κρήτη, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν αντιπροσωπεία των μελών της ΔΕΕΠ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ηρακλείου κατά την διάρκεια της επίσκεψης τους στα γραφεία του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης.

Στελέχη της ΔΕΕΠ Ηρακλείου με επικεφαλής τον πρόεδρο Κώστα Γιαννουλάκη και την Συντονίστρια Κρήτης της Γραμματείας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Νέας Δημοκρατίας Εύα Σημαιάκη, αλλά και τον Τομεάρχη Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της ΔΕΕΠ Νίκο Καμπάνη, ενημερώθηκαν από τον Τεχνικό Σύμβουλο Ζαχαρία Καλογεράκη

για τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης των Απορριμμάτων στην Κρήτη, ευχαριστώντας παράλληλα για την εθιμοτυπική αλλά ουσιαστική, όπως τόνισε επίσκεψη. Οι δυο πλευρές δεσμεύτηκαν για την συνεργασία και στο μέλλον με σκοπό την προώθηση των ζητημάτων που προκύπτουν αλλά και για την ενημέρωση των πολιτών σε σχέση με την ανακύκλωση.

Επίσης τα στελέχη του ΕΣΔΑΚ που συμμετείχαν στην συνάντηση την χαρακτήρισαν σημαντική καθώς είναι η πρώτη φορά που ένας φορέας, όπως η ΔΕΕΠ Ηρακλείου και η Γραμματεία Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Νέας Δημοκρατίας, επισκέφθηκαν τον ΕΣΔΑΚ για ενημέρωση.

Σημαντικές ήταν οι ερωτήσεις τόσο του προέδρου της ΔΕΕΠ Ηρακλείου Κώστα Γιαννουλάκη, της Συντονίστρια Κρήτης της Γραμματείας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Νέας Δημοκρατίας Εύας Σημαιάκης και του Τομεάρχη Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νίκου Καμπάνη οι οποίοι και έλαβαν απαντήσεις τόσο από τον Ζ. Καλογεράκη όσο και από τον διευθυντή διοικητικού Γ. Βαρούχα, και τα στελέχη της διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μεθόδων Επεξεργασίας- Διάθεσης Αποβλήτων Γ. Μανασάκη και Ι. Γιακουμάκη.

Στόχος του ΕΣΔΑΚ είναι η εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων για τη συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση, διάθεση των στερεών αποβλήτων Διαχειριστικών Ενοτήτων του ΠΕΣΔΑ στις οποίες ανήκουν οι ΟΤΑ μέλη του, με στόχο την προφύλαξη και πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, τη μείωση των επιβλαβών συνεπειών για την υγεία και το περιβάλλον, καθώς και την αξιοποίηση των αποβλήτων μέσω της επαναχρησιμοποίησης, της ανάκτησης υλικών και της ανακύκλωσης ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας, με γνώμονα το οικονομικό, κοινωνικό περιβαλλοντικό κόστος και τη δημόσια υγεία.