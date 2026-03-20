Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με τον Γενικό Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων

Στο επίκεντρο το νέο «Πράσινο» Σχολείο προϋπολογισμού 34 εκατ. ευρώ

Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων Andreas Beckmann είχε σήμερα Παρασκευή ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Ελένης Μαράκη-Μπελαδάκη.

Στο επίκεντρο της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επετειακής εκδήλωσης για τα 20 χρόνια λειτουργίας του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας (ΣΕΠ) Ηρακλείου, βρέθηκε το ζήτημα του κτιριακού.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης καλωσόρισε και ενημέρωσε τον κ. Beckmann για τις τελευταίες εξελίξεις, αναφορικά με τη δημιουργία του νέου «Πράσινου» Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο, προϋπολογισμού 34 εκατομμυρίων ευρώ. Ο σχεδιασμός του έργου ακολουθεί αυστηρά τις αρχές της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ενώ οι εγκαταστάσεις θα είναι πλήρως προσβάσιμες για ΑμεΑ.

«Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο που θα υλοποιηθεί στην Κρήτη στον τομέα της εκπαίδευσης. Το νέο σχολείο θα ανεγερθεί στις Βούτες Ηρακλείου, εντός της πανεπιστημιούπολης. Μετά από πολυετή προσπάθεια, η μελέτη του έργου έχει ολοκληρωθεί και είναι εντυπωσιακή. Ο χώρος που παραχώρησε το Πανεπιστήμιο για την κατασκευή του έργου συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για να στεγαστεί μια σύγχρονη σχολική μονάδα», τόνισε ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης.

Στη συζήτηση επισημάνθηκε από τον Περιφερειάρχη ότι η επιτυχία του έργου είναι καρπός της στενής συνεργασίας της Περιφέρειας Κρήτης με τους αρμόδιους φορείς, το Υπουργείο Παιδείας, την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης, τη Διαχειριστική Αρχή και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης.

«Στην Περιφέρεια Κρήτης προχωράμε με την συνεργασία και τη συνέργεια και πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Είναι χρέος μας να ενδυναμώνουμε την ευρωπαϊκή ιδέα και να την μεταλαμπαδεύουμε στις μαθήτριες και τους μαθητές του τόπου μας, προετοιμάζοντας τους πολίτες του αύριο», υπογράμμισε ο Σταύρος Αρναουτάκης.

Από την πλευρά της, η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Ελένη Μαράκη-Μπελαδάκη ανέφερε: «Η ανέγερση του νέου, υπερσύγχρονου Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας αποτελεί ορόσημο για την εκπαιδευτική κοινότητα της Κρήτης. Ως Περιφέρεια, διασφαλίζουμε έμπρακτα ότι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μας θα στεγαστούν σε ένα βιώσιμο και απόλυτα προσβάσιμο περιβάλλον, αντάξιο του σπουδαίου, πολυπολιτισμικού έργου που επιτελεί το ΣΕΠ εδώ και 20 χρόνια».

Ο Γενικός Γραμματέας των Ευρωπαϊκών Σχολείων, κ. Andreas Beckmann, εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για την πορεία του κτιριακού. Εξήρε το έργο του Περιφερειάρχη, Σταύρου Αρναουτάκη, ευχαριστώντας τον προσωπικά για την υποδειγματική, ουσιαστική και διαχρονική υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία θωρακίζει το μέλλον του ΣΕΠ Ηρακλείου.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης, Εμμανουήλ Καρτσωνάκης, επεσήμανε την ισχυρή δέσμευση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης, για την επίλυση των θεμάτων που αφορούν το Σ.Ε.Π., τονίζοντας την εξαιρετική και διαχρονική συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και τον Περιφερειάρχη, Σταύρο Αρναουτάκη, αλλά και το ομαδικό πνεύμα που την χαρακτηρίζει.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Ανώτατο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Σχολείων, Μαρία Γιαννακού, η Εθνική Επιθεωρήτρια Πρωτοβάθμιου Κύκλου στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, Βασιλική Ιωακειμίδου, ο Εθνικός Επιθεωρητής Δευτεροβάθμιου Κύκλου στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, Αθανάσιος Κουτρούμπας και η Διευθύντρια του Σ.Ε.Π. Ηρακλείου, Ανδρονίκη Σπαθαράκη.