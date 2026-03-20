Ενημέρωση επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Κρέατος με τις υποχρεώσεις τους από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής ΠΕ Ρεθύμνης

Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής ΠΕ Ρεθύμνης ενημερώνει όλες τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την λιανική πώληση κρέατος (κρεοπωλεία και καταστήματα που έχουν τμήμα κρεοπωλείου) για τις παρακάτω υποχρεώσεις τους βάσει της ΚΥΑ: 1384/41923/2018 (ΦΕΚ Β΄1127,28/3/2018) & της ΚΥΑ:983/115087/2024 (

ΦΕΚ Β΄ 2608- 01/05/2024) περί «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών 178/2002,882/2004 και 1169/2011 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Εκτελεστικών κανονισμών 931/2011 και 1337/2013 της Επιτροπής, σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση του κρέατος, καθώς και την διενέργεια επίσημων ελέγχων στην αγορά κρέατος» :

α) Δεν παραλαμβάνουν σφάγια, τεμάχια κρέατος ή προσυσκευασμένα προϊόντα που δεν διαθέτουν σήμανση και παραστατικά διακίνησης στα οποία αναγράφεται η καταγωγή-προέλευση του κρέατος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4.

β)Διαθέτουν και χρησιμοποιούν ζυγιστικές μηχανές, οι οποίες εκδίδουν αυτόματα αυτοκόλλητες ετικέτες στις οποίες αναγράφεται το είδος κρέατος, η χώρα καταγωγής ή οι χώρες εκτροφής σύμφωνα με το άρθρο 4 και το βάρος των πωλούμενων ποσοτήτων.

γ)Διατηρούν για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία πώλησης του κρέατος και των προϊόντων του, και θέτουν υπόψη των αρμόδιων Ελεγκτικών Αρχών την μηνιαία εκτύπωση του «Ζ» που προκύπτει από την ζυγιστική μηχανή.

δ)Έχουν τις υποχρεώσεις του άρθρου 9 του Ν.4492/2017 (ΦΕΚ Α’ 156,18-10-2017),όπως ι) αναγραφή των στοιχείων καταγωγής-προέλευσης του κρέατος, στα παραστατικά που εκδίδονται από τον φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό (Φ.Η.Μ) που χρησιμοποιούν, όπως (αποδείξεις από τις ταμειακές μηχανές),ολογράφως ή με συντομογραφία ,καθώς και το βάρος των πωλούμενων ποσοτήτων,

ιι)Θέτουν υπόψη των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών την μηνιαία εκτύπωση δελτίου αναφοράς «Ζ» ειδών κατά περίπτωση από τον φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό που χρησιμοποιούν, ιιι)προγραμματίζουν ,στην ταμειακή μηχανή, τα είδη σε αυτήν και ο χειριστής εισάγει σε κάθε πώληση το ακριβές βάρος κάθε πωλούμενου προϊόντος,

iv)διατηρούν για τρία έτη από την ημερομηνία πώλησης του κρέατος τη μηνιαία εκτύπωση αναφοράς «Ζ» ειδών που προκύπτει από τον φορολογικό μηχανισμό που χρησιμοποιούν.

ε)Αναγράφουν ευκρινώς τα στοιχεία του άρθρου 4 σε όλες τις μορφές παρουσίασης που χρησιμοποιούν στους χώρους του καταστήματός τους, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού, στα σημεία διάθεσης, όπως ταμπελάκια σε προθήκες-βιτρίνες κρέατος, πινακίδες ή πίνακες σε τοίχους ή αναφορά σε ιστοσελίδες, ή στη συσκευασία προσυσκευασμένου κρέατος.Για το βόειο κρέας να εμφανίζουν επιπλέον την ετικέτα του αντίστοιχου σφάγιου σε κάθε τεμάχιο κρέατος.

στ)Διατηρούν αρχείο με όλα τα εμπορικά έγγραφα για την καταγωγή-προέλευση του κρέατος, για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία πώλησής του, καθώς και των ετικετών των σφάγιων του βόειου κρέατος ,που αγοράστηκαν από την επιχείρηση μέχρι εξαντλήσεως των αντίστοιχων αποθεμάτων.

ζ)Αναγράφουν και στα εμπορικά έγγραφα διακίνησης των προϊόντων της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 (όπως τιμολόγια) τις ενδείξεις περί καταγωγής-τόπου προέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 4.

η)Αν διαθέτουν περισσότερα του ενός, (ΚΥΑ:1311/17-4-2018 ΦΕΚ Β’ 1311) υποκαταστήματα, εγγράφονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ» και συμπληρώνουν σε αυτήν ορθά το μηνιαίο ισοζύγιο αγορών και πωλήσεων προϊόντων. Το ισοζύγιο συμπληρώνεται το αργότερο έως το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα αναφοράς και αναφέρεται στις αγορές/πωλήσεις των προϊόντων της κεντρικής αποθήκης της επιχείρησης.

Τα παραπάνω στοιχεία, διατίθενται από τις επιχειρήσεις, στις αρμόδιες αρχές ελέγχου, όταν το ζητήσουν.

Επισημαίνεται ότι η μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων επισύρει πρόστιμο ύψους, από πεντακόσια (500) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, ανά πρακτικό ελέγχου, κλιμακούμενο ανάλογα με τον αριθμό των παραβάσεων, το μέγεθος της επιχείρησης, τις παρατηρήσεις των ελεγκτών και τον αριθμό των υποτροπών. Επίσης επιβάλλεται πρόστιμο από τρείς χιλιάδες (3.000) έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, αν ο υπεύθυνος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αρνείται ή παρεμποδίζει τον έλεγχο.