Χανιά:«Δεν ήμουν πλασμένος για τον πόλεμο» – Ποιητικό αναλόγιο με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης στις 22/03 στο ΚΑΜ

Ο Δήμος Χανίων, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων, το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.), ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού Χανίων και το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης, συνδιοργανώνουν ποιητικό αναλόγιο με τίτλο:

«Δεν ήμουν πλασμένος για τον πόλεμο», την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026 και ώρα 19:30, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (Κ.Α.Μ.).

Στην εκδήλωση οι ηθοποιοί Φανή Γεωργακάκη και Εμμανουήλ Στεφανουδάκης θα παρουσιάσουν επιλεγμένα ποιήματα, που αναδεικνύουν τη δύναμη της ποίησης ως φωνή αντίστασης απέναντι στη βία και τον πόλεμο, αλλά και ως χώρο στοχασμού για την ανθρώπινη μοίρα και την αξία της ειρήνης.

Τον μουσικό σχολιασμό της βραδιάς θα πραγματοποιήσει ο Ιωάννης Γιαννακάκης, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Χανίων, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας, όπου ο λόγος και η μουσική θα συνδιαλέγονται δημιουργικά.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης (21.03), αναδεικνύοντας τη σημασία της ποίησης ως μέσου καλλιτεχνικής έκφρασης, διαλόγου και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.