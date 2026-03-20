Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:«Δεν ήμουν πλασμένος για τον πόλεμο» – Ποιητικό αναλόγιο με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης στις 22/03 στο ΚΑΜ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Χανίων, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων, το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.), ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού Χανίων και το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης, συνδιοργανώνουν ποιητικό αναλόγιο με τίτλο:

«Δεν ήμουν πλασμένος για τον πόλεμο», την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026 και ώρα 19:30, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (Κ.Α.Μ.).

Στην εκδήλωση οι ηθοποιοί Φανή Γεωργακάκη και Εμμανουήλ Στεφανουδάκης θα παρουσιάσουν επιλεγμένα ποιήματα, που αναδεικνύουν τη δύναμη της ποίησης ως φωνή αντίστασης απέναντι στη βία και τον πόλεμο, αλλά και ως χώρο στοχασμού για την ανθρώπινη μοίρα και την αξία της ειρήνης.

Τον μουσικό σχολιασμό της βραδιάς θα πραγματοποιήσει ο Ιωάννης Γιαννακάκης, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Χανίων, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας, όπου ο λόγος και η μουσική θα συνδιαλέγονται δημιουργικά.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης (21.03), αναδεικνύοντας τη σημασία της ποίησης ως μέσου καλλιτεχνικής έκφρασης, διαλόγου και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας.
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Τον ΕΣΔΑΚ επισκέφθηκε η ΔΕΕΠ(ΝΟΔΕ) Ηρακλείου

0
Τον ΕΣΔΑΚ επισκέφθηκε η ΔΕΕΠ(ΝΟΔΕ) Ηρακλείου με τη συμμετοχή...

Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με τον Γενικό...

0
Στο επίκεντρο το νέο «Πράσινο» Σχολείο προϋπολογισμού 34 εκατ....
Προηγούμενο άρθρο
Λασίθι:Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα για απόπειρα ζωοκλοπής
Επόμενο άρθρο
Ενημέρωση επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Κρέατος με τις υποχρεώσεις τους από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής ΠΕ Ρεθύμνης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST