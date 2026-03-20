Λασίθι:Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα για απόπειρα ζωοκλοπής

Συνελήφθησαν -4- ημεδαποί κατηγορούμενοι για απόπειρα ζωοκλοπής στο Λασίθι

Συνελήφθησαν σήμερα (20.03.2026) πρωινές ώρες σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου τέσσερις (4) ημεδαποί (ηλικίας 23, 28 και δύο 29χρονοι), κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Ζωοκλοπής και κατά περίπτωση της Νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου για την καταπολέμηση της ζωοκλοπής και κατόπιν σχετικής καταγγελίας, προέκυψε από τη διενεργηθείσα προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, ότι οι ανωτέρω δράστες χθες (19.03.206) απογευματινές ώρες, ενεργώντας από κοινού και επιβαίνοντας Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο μετέβησαν σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου, όπου ο 45χρονος παθών διατηρεί τόπο βοσκής, με σκοπό την αφαίρεση μέρος του ποιμνίου του. Ωστόσο έγιναν αντιληπτοί και τράπηκαν σε φυγή.

Από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση πρωινές ώρες σήμερα (20.03.2026) κατά την οποία δράστες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους, βρέθηκαν κατά περίπτωση και κατασχέθηκαν πιστόλι με γεμιστήρα και φυσίγγια.

Συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

