Χανιά : Διεθνείς Διακρίσεις για τη Vantarakis Hotel Collection

Η Vantarakis Hotel Collection, στη Γεωργιούπολη Χανίων, διακρίθηκε για ακόμη μία χρονιά με σημαντικές διεθνείς βραβεύσεις, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της παρουσία ανάμεσα στους κορυφαίους ομίλους φιλοξενίας στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα, τα 5-άστερα θέρετρα Eliros Mare Beachfront Hotel, Mythos Palace Resort & Spa και Ventale Island Breeze Resort διακρίθηκαν στα βραβεία Check24 Awards 2026, συγκαταλεγόμενα ανάμεσα στα κορυφαία ξενοδοχεία, βάσει των αξιολογήσεων και της προτίμησης των επισκεπτών.

Παράλληλα, τα Eliros Mare Beachfront Hotel, Mythos Palace Resort & Spa και Anemos Luxury Grand Resort απέσπασαν διακρίσεις στα Top Hotel Partner Awards 2026 της Schauinsland-Reisen, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή και διαχρονική συνεργασία του Ομίλου με τον διεθνή τουριστικό οργανισμό, καθώς και το υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τέλος, τα Eliros Mare Beachfront Hotel και Mythos Palace Resort & Spa τιμήθηκαν με το Red Star Quality Award 2026 του DERTOUR Group, μία ιδιαίτερα σημαντική διάκριση που απονέμεται αποκλειστικά βάσει της εξαιρετικής ικανοποίησης των επισκεπτών και της συνολικής εμπειρίας φιλοξενίας.

Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν έμπρακτη αναγνώριση της διαρκούς δέσμευσης του Ομίλου για παροχή υψηλού επιπέδου φιλοξενίας, με έμφαση στην ποιότητα, την αυθεντικότητα και την εμπειρία του επισκέπτη.

Με σταθερή προσήλωση στην ποιότητα, η Vantarakis Hotel Collection συνεχίζει να προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες φιλοξενίας υψηλού επιπέδου.

