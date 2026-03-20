Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Με χαμόγελα, καλή διάθεση και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκδρομή του ΚΑΠΗ Αρκαλοχωρίου στο Ρέθυμνο

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026, η πρώτη εκδρομή του ΚΑΠΗ Αρκαλοχωρίου, με τη συμμετοχή 70 μελών. Η εκδρομή πραγματοποιήθηκε εντός Κρήτης, με τελικό προορισμό το Ρέθυμνο, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία για ψυχαγωγία, κοινωνικοποίηση και όμορφες στιγμές ξεκούρασης.

Η Δημοτική Αρχή, σε συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου, συνεχίζει με συνέπεια να υλοποιεί δράσεις που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών, προάγουν την κοινωνική συνοχή και την ευημερία των δημοτών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην Τρίτη Ηλικία.

Η Δημοτική Αρχή εκφράζει θερμές ευχαριστίες στην Πρόεδρο του ΚΑΠΗ, κα Αντιγόνη Παπαδάκη για τη σημαντική συμβολή της στη διοργάνωση της εκδρομής, όπως επίσης στις συνοδούς υπαλλήλους του Δήμου, τη νοσηλεύτρια κα Ελένη Φροσυνάκη Ελένη και την κα Μαρία Μακράκη για την υπεύθυνη και ουσιαστική παρουσία τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.

Τέτοιες πρωτοβουλίες ενισχύουν την εξωστρέφεια, τη συμμετοχή και την ενεργή παρουσία των μελών της τοπικής κοινωνίας.