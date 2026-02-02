Αναζήτηση
ΡΕΘΥΜΝΟ

«Κλείδωσε, φόρτισε, συνέχισε»: Το Ρέθυμνο επενδύει στην έξυπνη μικροκινητικότητα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Ρεθύμνης κάνει ένα ακόμα βήμα προς την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, ολοκληρώνοντας την εγκατάσταση ενός σύγχρονου δικτύου 15 έξυπνων θέσεων στάθμευσης και φόρτισης για ηλεκτρικά ποδήλατα.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου SMARTMOBAIR (Interreg IPA Adrion), με στόχο την προώθηση βιώσιμων μορφών μετακίνησης στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου.

ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Το δίκτυο αποτελείται από τρεις στρατηγικά τοποθετημένους σταθμούς, με δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης 5 οχημάτων ανά σημείο. Οι σταθμοί προσφέρουν:

• Υψηλή Ασφάλεια: Σχεδιασμός που καθιστά την αφαίρεση του οχήματος πρακτικά αδύνατη.
• Δυνατότητα Φόρτισης: Κάθε θέση παρέχει παροχή ρεύματος (απαιτείται ο προσωπικός φορτιστής του χρήστη).

• Καθολική Σχεδίαση: Υποστήριξη για κάθε τύπο και μέγεθος ποδηλάτου, καθώς και για πατίνια με μη αναδιπλούμενες χειρολαβές.
• Δωρεάν Χρήση: Η υπηρεσία παρέχεται χωρίς κόστος σε κατοίκους και επισκέπτες της πόλης.

Οι σταθμοί βρίσκονται ήδη σε λειτουργία στα εξής κεντρικά σημεία:
1. Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου (Σοχώρα – Αντιπεριφέρεια)
2. Πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων
3. Πλατεία Αγίου Γεωργίου Πεταλιώτη Καλλιθέα
Η διαχείριση γίνεται εύκολα μέσω της εφαρμογής Bikeep (διαθέσιμη σε iOS και Android).

Τα βήματα είναι απλά:

1. Εγγραφή: Κατεβάζετε την εφαρμογή και δημιουργείτε το προφίλ σας.
2. Κράτηση: Μπορείτε να δεσμεύσετε θέση έως και 1 ώρα πριν την άφιξή σας (εφόσον βρίσκεστε σε απόσταση μεγαλύτερη των 700μ.).
3. Στάθμευση: Τοποθετείτε τον φορτιστή στον ειδικό χώρο, σαρώνετε το QR code της θέσης και κλειδώνετε το όχημά σας.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οι σταθμοί δεν είναι απλές υποδομές· είναι «έξυπνα» εργαλεία που συλλέγουν ανώνυμα στατιστικά χρήσης. Τα δεδομένα αυτά θα επιτρέψουν στον Δήμο Ρεθύμνης να αξιολογήσει την πραγματική ζήτηση και να σχεδιάσει με ακρίβεια τη μελλοντική επέκταση του δικτύου.

Επικοινωνία & Υποστήριξη:

• Για τεχνικά θέματα: Helpdesk εντός της εφαρμογής Bikeep.
• Για πληροφορίες: Κα Χαιρέτη, τηλ. 28310 40033.

